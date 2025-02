「女性起業家の半数以上が、セクハラ被害の経験がある」。日本のセクハラの実態に関する研究論文が、国際学術誌に掲載

日本のセクハラの実態を調査した研究論文が、国際学術誌に掲載

そうした中、Eirene Universityが運営する教育・研究機関「アイリーニ・マネジメント・スクール」のファウンダー・柏野尊徳さんによる、日本の女性起業家が投資家や顧客など複数のステークホルダーから受けているセクハラの実態を調査した研究論文「Sexual Harassment by Multiple Stakeholders in Entrepreneurship: The Case of Japan」が、国際学術誌 Journal of Business Venturing Insights(2025年6月号)に掲載されることが発表された。