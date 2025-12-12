花王が「聞くだけでコツがわかる ミラーレスメイク」をウェブで公開。視覚に障害のある方に寄り添う取り組み

花王は、美容を通じて誰もが心地よく暮らせる社会をめざす取り組み「Make Me Up」（※1）を始動。その一環として、視覚に障害のある方に向けたウェブコンテンツ「聞くだけで コツがわかる ミラーレスメイク」を公開した。



スクリーン・リーダー（読み上げソフト）を使用しながら音声の指示に従うことで、鏡を見なくても無理なく自然な仕上がりを実現できるメイクガイドで、「視覚障がい者ライフサポート機構“viwa”」の協力のもと花王が開発した。



「見えない」「見えにくい」ことを理由にメイクをあきらめてしまう方に、自分らしくメイクを楽しんでほしいという想いが込められている。



※1：「Make Me Up」とは、メイクやスタイルを通して「やってみたい」という気持ちを後押しし、新しい一歩を支える花王の美容社会貢献活動。

花王

「聞くだけでコツがわかる ミラーレスメイク」の開発背景



花王は2024年8月に、視覚に障害のある女性101名に対して調査を実施。その結果によると、約8割の方が月に1回以上メイクをしており、「メイクをすると気分が良い」「きれいになれる」といった前向きな気持ちを抱いている。一方で、約4割の方が仕上がりに満足していないことが明らかになった。

花王調査 2024年8月 視覚に障害のある女性101名

「やり方がわからない」「仕上がりが確認できない」といった課題の声を受け、花王は視覚に障害のある方へのヒアリングを重ね、見なくても塗布位置がわかり、ムラになりにくい動作を言葉で丁寧に表現した。

コンテンツの概要



「聞くだけで コツがわかる ミラーレスメイク」は、特定の化粧品に限定せず、手持ちのアイテムで実践できる。好きな時間・場所で繰り返し練習することも可能になっている。



現在は、以下の5つのメイク方法を公開中。



・パウダーファンデーションのつけ方

・リキッドファンデーションのつけ方

・フェイスパウダー（ルースタイプ）のつけ方

・チーク（パウダータイプ）のつけ方

・口紅（スティックタイプ）のつけ方



今後も新しいテーマを順次追加予定だという。

花王

花王は、「聞くだけで コツがわかる ミラーレスメイク」を通じて、視覚に障害のある方が失敗を恐れず、自分らしくメイクを楽しめる社会の実現をめざしている。今後は教育・福祉機関との連携も視野に、誰もが自分らしく美を楽しめるユニバーサルデザインの推進に取り組んでいく方針だ。