【速報中】ドラフト会議2024結果一覧。プロ野球の12球団が指名した選手は？

プロ野球のドラフト会議が10月24日、東京都内で開かれた。12球団はどの選手を指名し、交渉権を得たのか。2024年ドラフト会議の結果をお伝えします。
【セ・リーグ】
◾️読売ジャイアンツ
1位 石塚裕惺（内野手・花咲徳栄高）
2位 浦田俊輔（内野手・九州産業大）
3位 荒巻悠（内野手・上武大）
4位 石田充冴（投手・北星学園大附高）
◾️阪神タイガース
1位 伊原陵人（投手・NTT西日本）
2位 今朝丸裕喜（投手・報徳学園高）
3位 木下里都（投手・KMGホールディングス）
4位 町田隼乙（捕手・埼玉武蔵ヒートベアーズ）
◾️横浜DeNAベイスターズ
1位 竹田祐（投手・三菱重工West）
2位 篠木健太郎（投手・法政大）
3位 加藤響（内野手・徳島インディゴソックス）
4位 若松尚輝（投手・高知ファイティングドッグス）
◾️広島東洋カープ
1位 佐々木泰（内野手・青山学院大）
2位 佐藤柳之介（投手・富士大）
3位 岡本駿（投手・甲南大）
4位 渡邉悠斗（内野手・富士大）
◾️東京ヤクルトスワローズ
1位 中村優斗（投手・愛知工業大）
2位 モイセエフニキータ（外野手・豊川高）
3位 荘司宏太（投手・セガサミー）
4位 田中陽翔（内野手・健大高崎高）
◾️中日ドラゴンズ
1位 金丸夢斗（投手・関西大）
2位 吉田聖弥（投手・西濃運輸）
3位 森駿太（内野手・桐光学園高）
4位 石伊雄太（捕手・日本生命）
【パ・リーグ】
◾️福岡ソフトバンクホークス
1位 村上泰斗（投手・神戸弘陵高）
2位 庄子雄大（内野手・神奈川大）
3位 安德駿（投手・富士大）
4位 宇野真仁朗（内野手・早稲田実高）
◾️北海道日本ハムファイターズ
1位 柴田獅子（投手・福岡大大濠高）
2位 藤田琉生（投手・東海大相模高）
3位 浅利太門（投手・明治大）
4位 清水大暉（投手・前橋商業高）
◾️千葉ロッテマリーンズ
1位 西川史礁（外野手・青山学院大）
2位 宮崎竜成（内野手・ヤマハ）
3位 一條力真（投手・東洋大）
4位 坂井遼（投手・関東第一高）
◾️東北楽天ゴールデンイーグルス
1位 宗山塁（内野手・明治大）
2位 徳山一翔（投手・環太平洋大）
3位 中込陽翔（投手・徳島インディゴソックス）
4位 江原雅裕（投手・日鉄ステンレス）
◾️オリックス・バファローズ
1位 麦谷祐介（外野手・富士大）
2位 寺西成騎（投手・日本体育大）
3位 山口廉王（投手・仙台育英高）
4位 山中稜真（外野手・三菱重工East）
◾️埼玉西武ライオンズ
1位 齋藤大翔（内野手・金沢高）
2位 渡部聖弥（外野手・大阪商業大）
3位 狩生聖真（投手・佐伯鶴城高）
4位 林冠臣（外野手・日本経済大）