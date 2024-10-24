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【速報中】ドラフト会議2024結果一覧。プロ野球の12球団が指名した選手は？

各球団注目の1位は――プロ野球ドラフト会議2024の結果をお届けします
ハフポスト日本版編集部
明大の宗山塁内野手の交渉権を獲得した楽天の森井誠之球団社長
明大の宗山塁内野手の交渉権を獲得した楽天の森井誠之球団社長
時事通信社

プロ野球のドラフト会議が10月24日、東京都内で開かれた。12球団はどの選手を指名し、交渉権を得たのか。2024年ドラフト会議の結果をお伝えします。

【セ・リーグ】　

◾️読売ジャイアンツ

1位　石塚裕惺（内野手・花咲徳栄高）
2位　浦田俊輔（内野手・九州産業大）
3位　荒巻悠（内野手・上武大）
4位　石田充冴（投手・北星学園大附高）

◾️阪神タイガース

1位　伊原陵人（投手・NTT西日本）
2位　今朝丸裕喜（投手・報徳学園高）
3位　木下里都（投手・KMGホールディングス）
4位　町田隼乙（捕手・埼玉武蔵ヒートベアーズ）

◾️横浜DeNAベイスターズ

1位　竹田祐（投手・三菱重工West）
2位　篠木健太郎（投手・法政大）
3位　加藤響（内野手・徳島インディゴソックス）
4位　若松尚輝（投手・高知ファイティングドッグス）

◾️広島東洋カープ

1位　佐々木泰（内野手・青山学院大）
2位　佐藤柳之介（投手・富士大）
3位　岡本駿（投手・甲南大）
4位　渡邉悠斗（内野手・富士大）

◾️東京ヤクルトスワローズ

1位　中村優斗（投手・愛知工業大）
2位　モイセエフニキータ（外野手・豊川高）
3位　荘司宏太（投手・セガサミー）
4位　田中陽翔（内野手・健大高崎高）

◾️中日ドラゴンズ

1位　金丸夢斗（投手・関西大）
2位　吉田聖弥（投手・西濃運輸）
3位　森駿太（内野手・桐光学園高）
4位　石伊雄太（捕手・日本生命）

【パ・リーグ】

◾️福岡ソフトバンクホークス

1位　村上泰斗（投手・神戸弘陵高）
2位　庄子雄大（内野手・神奈川大）
3位　安德駿（投手・富士大）
4位　宇野真仁朗（内野手・早稲田実高）

◾️北海道日本ハムファイターズ

1位　柴田獅子（投手・福岡大大濠高）
2位　藤田琉生（投手・東海大相模高）
3位　浅利太門（投手・明治大）
4位　清水大暉（投手・前橋商業高）

◾️千葉ロッテマリーンズ

1位　西川史礁（外野手・青山学院大）
2位　宮崎竜成（内野手・ヤマハ）
3位　一條力真（投手・東洋大）
4位　坂井遼（投手・関東第一高）

◾️東北楽天ゴールデンイーグルス

1位　宗山塁（内野手・明治大）
2位　徳山一翔（投手・環太平洋大）
3位　中込陽翔（投手・徳島インディゴソックス）
4位　江原雅裕（投手・日鉄ステンレス）

◾️オリックス・バファローズ

1位　麦谷祐介（外野手・富士大）
2位　寺西成騎（投手・日本体育大）
3位　山口廉王（投手・仙台育英高）
4位　山中稜真（外野手・三菱重工East）

◾️埼玉西武ライオンズ

1位　齋藤大翔（内野手・金沢高）
2位　渡部聖弥（外野手・大阪商業大）
3位　狩生聖真（投手・佐伯鶴城高）
4位　林冠臣（外野手・日本経済大）

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