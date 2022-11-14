【地震情報】福島県と茨城県で震度4。東京でも震度3。津波の心配なし

11月14日17時9分ごろ、東北地方や関東地方で地震があった。
気象庁によると、福島県双葉町、浪江町と茨城県つくばみらい市で震度4を観測した。この地震による津波の心配はないという。
震源地は三重県南東沖で、震源の深さは350キロ。地震の規模（マグニチュード）は6.1と推定されている。
［震度3以上が観測された地域］
震度4
福島県双葉町、浪江町
茨城県つくばみらい市
震度3
福島県いわき市、南相馬市、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、白河市、須賀川市、田村市、泉崎村、中島村、玉川村、古殿町
茨城県土浦市、古河市、石岡市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、河内町、利根町、水戸市、日立市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、小美玉市、茨城町、城里町、東海村
宮城県岩沼市、丸森町
栃木県宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、下野市、益子町、壬生町、野木町、高根沢町
群馬県板倉町
埼玉県熊谷市、加須市、春日部市、蕨市、富士見市、吉川市、宮代町
千葉県香取市、千葉市花見川区、野田市、柏市、市原市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白井市、木更津市、南房総市
東京都千代田区、中野区、北区、江戸川区
神奈川県横浜市神奈川区、中区、保土ケ谷区、戸塚区