【23時台】

INI『CALL 119』 THE SUPER FRUIT『チグハグ』 DA PUMP『ごきげんだぜっ! ~Nothing But Something~』 乃木坂46『ごめんねFingers crossed』 日向坂46『アザトカワイイ』 マカロニえんぴつ『恋人ごっこ』 Mrs. GREEN APPLE『ダンスホール』

【24時台】

【25時台】

GENERATIONS『チカラノカギリ』 SEVENTEEN『Rock with you -Japanese ver.-』 NiziU『Step and a step』『Already Special』 Perfume『Spinning World』 yama『色彩』

INI『SPECTRA』 AKB48『元カレです』 THE RAMPAGE『ツナゲキズナ』 DA PUMP『We can’t stop the music』『P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~』

ENHYPEN × &TEAM Special medley『One In A Billion』『Into the I-LAND』

Creepy Nuts『のびしろ』

JO1『SuperCali』

DISH//『しわくちゃな雲を抱いて』

乃木坂46『好きというのはロックだぜ!』

三浦大知『燦燦』

milet『Walkin’ In My Lane』