「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023」（TBS系）が12月31日午後11時45分から翌1月1日午前5時まで放送される。King GnuやMrs. GREEN APPLE、マカロニえんぴつ、NiziUなどの人気アーティストが出演する。
進行は江藤愛・TBSアナウンサー、サブMCはEXITが務める。
タイムテーブルは次の通り。（出演者は時間帯・企画ごとに五十音順。歌唱時間は目安で、生放送のため内容が変更になる場合もある）
【23時台】
▼いくぜ！2023！年忘れヒットソングメドレー
INI『CALL 119』
THE SUPER FRUIT『チグハグ』
DA PUMP『ごきげんだぜっ! ～Nothing But Something～』
乃木坂46『ごめんねFingers crossed』
日向坂46『アザトカワイイ』
マカロニえんぴつ『恋人ごっこ』
Mrs. GREEN APPLE『ダンスホール』
（※50音順）
【24時台】
▼よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 前半
AKB48『涙サプライズ!』
nobodyknows+『ココロオドル』（中継）
Mrs. GREEN APPLE『私は最強』
yama『春を告げる』
Little Glee Monster『世界はあなたに笑いかけている』
（※50音順）
▼よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半
KARA『ミスター』『WHEN I MOVE (Japanese Version)』
Kep1er『WA DA DA (Japanese ver.)』
Tani Yuuki『W/X/Y』
THE BEAT GARDEN『Start Over』
wacci『恋だろ』
（※50音順）
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King Gnu『McDonald Romance』（中継）
櫻坂46『五月雨よ』
日向坂46『僕なんか』
マカロニえんぴつ『星が泳ぐ』
LE SSERAFIM『ANTIFRAGILE』
(※50音順)
【25時台】
▼よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半
GENERATIONS『チカラノカギリ』
SEVENTEEN『Rock with you -Japanese ver.-』
NiziU『Step and a step』『Already Special』
Perfume『Spinning World』
yama『色彩』
（※50音順）
▼2023年 踊り始め！最強ダンスメドレー
INI『SPECTRA』
AKB48『元カレです』
THE RAMPAGE『ツナゲキズナ』
DA PUMP『We can’t stop the music』『P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～』
（※50音順）
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ENHYPEN × &TEAM Special medley『One In A Billion』『Into the I-LAND』
Creepy Nuts『のびしろ』
JO1『SuperCali』
DISH//『しわくちゃな雲を抱いて』
乃木坂46『好きというのはロックだぜ！』
三浦大知『燦燦』
milet『Walkin’ In My Lane』
（※50音順）
【26時台】
▼8LOOMラストライブ
8LOOM『Melody』『君の花になる』
▼新春お年玉10連発メドレー
EXIT『Winter Wonderland』
梅田サイファー『KING』
川崎鷹也『366日』
桐谷健太『夢のまた夢』
SUPER BEAVER『ひたむき』
sumika『Lovers』
BALLISTIK BOYZ『ラストダンスに BYE BYE』
FUNKY MONKEY BΛBY’S『ROUTE 16』
FANTASTICS『Summer Bike』
山本彩『風の日』
（※50音順）
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A.B.C-Z『Graceful Runner』
&TEAM『Under the skin』
ENHYPEN『Drunk-Dazed [Japanese Ver.]』
ザ・クロマニヨンズ『イノチノマーチ』
Travis Japan『JUST DANCE!』
Novelbright『愛とか恋とか』
PUFFY『愛のしるし』
Little Glee Monster『Join Us!』
緑黄色社会『キャラクター』
（※50音順）
【27時台】
▼2023年 最初のフェスSP
蒼井翔太『PSYCHO:LOGY』
＝LOVE『青春“サブリミナル”』
idom『GLOW』
内田雄馬『Congrats!!』
OWV『Let Go』
ジェジュン『BREAKING DAWN(Japanese Ver.)Produced by HYDE』
都内某所『クッキー』
中山優馬『WEEKEND』
HiHi Jets/ジャニーズJr.『JET』
美 少年/ジャニーズJr.『Sing it』
ブルーベリーソーダ『天使が通る』
BREAKERZ『BUNNY LOVE』
モーニング娘。’23『Happy birthday to Me!』
Liella!『Chance Day, Chance Way!』
リトルブラックドレス『逆転のレジーナ』
（※50音順）
【28時台】
▼2023年 最初のフェスSP
石川花『星空の約束』
ウルトラ寿司ふぁいやー『おつかれさま。』
円神『Perfect Circle』
OCTPATH『Like』
Omoinotake『心音』
神はサイコロを振らない『キラキラ』
カメレオン・ライム・ウーピーパイ『Love You!!!!!!』
ClariS『ALIVE』
ゴールデンボンバー『女々しくて』
PSYCHIC FEVER『Choose One』
Natumi.『ラストノート』
≠ME『はにかみショート』
BuZZ『Chandelier』
ハンブレッダーズ『光』
藤原さくら『まばたき』
FLOW『贈る言葉 2023』
マハラージャン『セーラ☆ムン太郎』
LIL LEAGUE『Rollah Coaster』
WATWING『The Practice of Love』
（※50音順）