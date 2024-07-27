花火大会2024、東京の開催カレンダー・情報・一覧（1万発規模）

2024年の夏、隅田川花火大会や神宮外苑花火大会などが開催されます。
東京の主な花火大会の情報を紹介します。
※1万発規模や著名な大会を中心にハフポスト編集部がリストアップし、各大会の情報（開催場所、開催時間、打ち上げ数など）を並べました。記載された情報は、ハフポスト編集部で確認できた範囲の最新版です。予定や未定のものも含まれており、変更の可能性があります。
【東京】
▽2024年7月27日：隅田川花火大会
開催場所：第1会場：桜橋下流～言問橋上流、第2会場：駒形橋下流～厩橋上流
開催時間：19:00〜20:30
打ち上げ数：計約2万発
▽2024年8月3日：いたばし花火大会
開催場所：板橋区荒川河川敷
開催時間：19:00〜20:30
打ち上げ数：約1万5000発（対岸の戸田市の打ち上げ数との合計）
▽2024年9月21日：調布花火
開催場所：調布市多摩川周辺（二ヶ領上河原堰付近中州）
開催時間：18:15〜19:15
打ち上げ数：約1万発
▽2024年10月5日：世田谷たまがわ花火大会
開催場所：二子玉川緑地運動場
開催時間：18:00〜19:00
打ち上げ数：約6000発
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