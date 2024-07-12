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『音楽の日2024』タイムテーブルは？総勢71組の豪華アーティストが集結【出演者・歌唱曲一覧】

新しい学校のリーダーズ、LE SSERAFIM、NewJeans、Number_i、Mrs. GREEN APPLE、Snow Manなど、数々の人気アーティストが大集合🎤
ハフポスト日本版編集部
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chuchart duangdaw via Getty Images

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TBS系の音楽特番『音楽の日2024』が、7月13日午後2時から8時間にわたって生放送されます。

今年のテーマは、「hope!音楽のチカラ」。総合司会を14回連続で務めるのは、タレントの中居正広さんとTBSアナウンサーの安住紳一郎さんです。

総勢71組の豪華アーティストたちが出演する大特番。タイムテーブルと歌唱曲は以下の通りです。（歌唱時間は目安で、生放送につき放送内容などが変更する可能性あり）

なお、出演予定だったSUPER EIGHTは11日、公式サイトで出演辞退を発表した

▼午後2時台

INI／Rocketeer

新しい学校のリーダーズ／Tokyo Calling

郷ひろみ／2億4千万の瞳・できるだけ、

JO1／Love seeker

超特急／ジュブナイラー

MINMI／シャナナ☆

アリス／チャンピオン

&TEAM／Dropkick

s**t kingz／FFP feat.C＆K

Travis Japan／LEVEL UP

BE:FIRST／Mainstream

Little Glee Monster／いつかこの涙が 

▼午後3時台

ENHYPEN／BLOSSOM

櫻坂46／何歳の頃に戻りたいのか？

DA PUMP／Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT

乃木坂46／好きというのはロックだぜ！

平井 大／題名のない今日

BOYNEXTDOOR／Earth, Wind & Fire （Japanese Ver.）

ME:I／Click

LE SSERAFIM／Perfect Night

爆風スランプ／大きな玉ねぎの下で

FUNKY MONKEY BΛBY’S／希望の唄・あとひとつ

WANIMA／旅立ちの前に

▼午後4時台

アイナ・ジ・エンド／宝者

倉木麻衣／Secret of my heart

島津亜矢／I Was Born To Love You

SPYAIR／オレンジ

Da-iCE／I wonder

DISH//／沈丁花

TOMORROW X TOGETHER／Deja Vu [Japanese Ver.]

Rockon Social Club／Summer of Love

AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）／恋するフォーチュンクッキー

THE RAMPAGE／100degrees

nobodyknows+／ココロオドル

日向坂46／ドレミソラシド

FANTASTICS／ブレイクライン

▼午後5時台

奥田民生／愛のために

超ときめき♡宣伝部／最上級にかわいいの！

長渕剛／乾杯

新妻聖子／レット・イット・ゴー ～ありのままで～

NewJeans／Supernatural

ゆず／図鑑

HIPPY／君に捧げる応援歌

▼午後6時台

AliA／かくれんぼ

Omoinotake／幾億光年

Kis-My-Ft2／Thank youじゃん！

King & Prince／なにもの

三代目 J SOUL BROTHERS／Awakening Light

THE ALFEE／星空のディスタンス

スガ シカオ／Progress

SixTONES／アンセム・PARTY PEOPLE

なにわ男子／サチアレ

FRUITS ZIPPER／わたしの一番かわいいところ

マカロニえんぴつ／リンジュー・ラヴ

優里／ビリミリオン

ゆず／虹

WANIMA／ともに

▼午後7時台

SEKAI NO OWARI／最高到達点

Mrs. GREEN APPLE／ケセラセラ

SEKAI NO OWARI／Romantic

Number_i／GOAT

三浦大知／ALOS

Little Glee Monster／TOMORROW 

SUPER BEAVER／小さな革命

▼午後8時台

Snow Man／ブラザービート・君は僕のもの・ナミダの海を越えて行け

【“垣根は越えた！今度はバトルだ！”総勢18組のダンスボーカルグループが集結する音楽の日でしか見られない！スペシャルダンスステージ】

INI／新しい学校のリーダーズ／AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）／&TEAM／坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）／THE RAMPAGE／三代目 J SOUL BROTHERS／JO1／GENERATIONS／Snow Man／Da-iCE／DA PUMP／超特急／TOMORROW X TOGETHER／Travis Japan／BE:FIRST／FANTASTICS／ME:I／THE JET BOY BANGERZ／BMSG TRAINEE／s**t kingz

▼午後9時台

MY FIRST STORY x HYDE／夢幻

アイナ・ジ・エンド／生まれ来る子供たちのために（オフコース）

ISSA（DA PUMP）／キセキ（GReeeeN ※現在 GRe4N BOYZとして活動）

大野雄大・花村想太（Da-iCE）／栄光の架橋（ゆず）

北村匠海（DISH//）／デイ・ドリーム・ビリーバー（忌野清志郎［THE TIMERS］）

ジェシー（SixTONES）／ultra soul（B’z）

成田昭次・岡本健⼀（Rockon Social Club）／TRAIN-TRAIN（THE BLUE HEARTS）

はっとり（マカロニえんぴつ）／GIFT（Mr.Children）

MISIA／時代（中島みゆき）

三浦大知／夜空ノムコウ（SMAP）

（バンドマスター　寺岡呼人）

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