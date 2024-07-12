『音楽の日2024』タイムテーブルは？総勢71組の豪華アーティストが集結【出演者・歌唱曲一覧】

TBS系の音楽特番『音楽の日2024』が、7月13日午後2時から8時間にわたって生放送されます。
今年のテーマは、「hope!音楽のチカラ」。総合司会を14回連続で務めるのは、タレントの中居正広さんとTBSアナウンサーの安住紳一郎さんです。
総勢71組の豪華アーティストたちが出演する大特番。タイムテーブルと歌唱曲は以下の通りです。（歌唱時間は目安で、生放送につき放送内容などが変更する可能性あり）
なお、出演予定だったSUPER EIGHTは11日、公式サイトで出演辞退を発表した。
▼午後2時台
INI／Rocketeer
新しい学校のリーダーズ／Tokyo Calling
郷ひろみ／2億4千万の瞳・できるだけ、
JO1／Love seeker
超特急／ジュブナイラー
MINMI／シャナナ☆
アリス／チャンピオン
&TEAM／Dropkick
s**t kingz／FFP feat.C＆K
Travis Japan／LEVEL UP
BE:FIRST／Mainstream
Little Glee Monster／いつかこの涙が
▼午後3時台
ENHYPEN／BLOSSOM
櫻坂46／何歳の頃に戻りたいのか？
DA PUMP／Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT
乃木坂46／好きというのはロックだぜ！
平井 大／題名のない今日
BOYNEXTDOOR／Earth, Wind & Fire （Japanese Ver.）
ME:I／Click
LE SSERAFIM／Perfect Night
爆風スランプ／大きな玉ねぎの下で
FUNKY MONKEY BΛBY’S／希望の唄・あとひとつ
WANIMA／旅立ちの前に
▼午後4時台
アイナ・ジ・エンド／宝者
倉木麻衣／Secret of my heart
島津亜矢／I Was Born To Love You
SPYAIR／オレンジ
Da-iCE／I wonder
DISH//／沈丁花
TOMORROW X TOGETHER／Deja Vu [Japanese Ver.]
Rockon Social Club／Summer of Love
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）／恋するフォーチュンクッキー
THE RAMPAGE／100degrees
nobodyknows+／ココロオドル
日向坂46／ドレミソラシド
FANTASTICS／ブレイクライン
▼午後5時台
奥田民生／愛のために
超ときめき♡宣伝部／最上級にかわいいの！
長渕剛／乾杯
新妻聖子／レット・イット・ゴー ～ありのままで～
NewJeans／Supernatural
ゆず／図鑑
HIPPY／君に捧げる応援歌
▼午後6時台
AliA／かくれんぼ
Omoinotake／幾億光年
Kis-My-Ft2／Thank youじゃん！
King & Prince／なにもの
三代目 J SOUL BROTHERS／Awakening Light
THE ALFEE／星空のディスタンス
スガ シカオ／Progress
SixTONES／アンセム・PARTY PEOPLE
なにわ男子／サチアレ
FRUITS ZIPPER／わたしの一番かわいいところ
マカロニえんぴつ／リンジュー・ラヴ
優里／ビリミリオン
ゆず／虹
WANIMA／ともに
▼午後7時台
SEKAI NO OWARI／最高到達点
Mrs. GREEN APPLE／ケセラセラ
SEKAI NO OWARI／Romantic
Number_i／GOAT
三浦大知／ALOS
Little Glee Monster／TOMORROW
SUPER BEAVER／小さな革命
▼午後8時台
Snow Man／ブラザービート・君は僕のもの・ナミダの海を越えて行け
【“垣根は越えた！今度はバトルだ！”総勢18組のダンスボーカルグループが集結する音楽の日でしか見られない！スペシャルダンスステージ】
INI／新しい学校のリーダーズ／AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）／&TEAM／坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）／THE RAMPAGE／三代目 J SOUL BROTHERS／JO1／GENERATIONS／Snow Man／Da-iCE／DA PUMP／超特急／TOMORROW X TOGETHER／Travis Japan／BE:FIRST／FANTASTICS／ME:I／THE JET BOY BANGERZ／BMSG TRAINEE／s**t kingz
▼午後9時台
MY FIRST STORY x HYDE／夢幻
アイナ・ジ・エンド／生まれ来る子供たちのために（オフコース）
ISSA（DA PUMP）／キセキ（GReeeeN ※現在 GRe4N BOYZとして活動）
大野雄大・花村想太（Da-iCE）／栄光の架橋（ゆず）
北村匠海（DISH//）／デイ・ドリーム・ビリーバー（忌野清志郎［THE TIMERS］）
ジェシー（SixTONES）／ultra soul（B’z）
成田昭次・岡本健⼀（Rockon Social Club）／TRAIN-TRAIN（THE BLUE HEARTS）
はっとり（マカロニえんぴつ）／GIFT（Mr.Children）
MISIA／時代（中島みゆき）
三浦大知／夜空ノムコウ（SMAP）
（バンドマスター 寺岡呼人）