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【YouTube音楽チャートトップ10】Number_iやMrs. GREEN APPLEを抑えた1位は話題のあの曲

8月16日から8月22日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
ライラック/Mrs. GREEN APPLE、はいよろこんで/こっちのけんと、INZM/Number_i
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ライラック/Mrs. GREEN APPLE、はいよろこんで/こっちのけんと、INZM/Number_i

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。

8月16日から22日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。 

10位　点描の唄 (Live) (feat. 井上苑子)/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計275万回
チャート掲載週数：29週

9位　晩餐歌/tuki.

視聴数：計279万回
チャート掲載週数：49週

8位　Blissful/BE:FIRST

視聴数：計286万回
チャート掲載週数：2週

7位　EMPIRE/Snow Man

視聴数：計345万回
チャート掲載週数：1週

6位　familie/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計360万回
チャート掲載週数：2週

5位　ファタール/GEMN、中島健人 & キタニタツヤ

視聴数：計381万回
チャート掲載週数：7週

4位　Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計443万回
チャート掲載週数：32週

3位　INZM/Number_i

視聴数：計523万回
チャート掲載週数：1週

2位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計530万回
チャート掲載週数：19週

1位　はいよろこんで/こっちのけんと 

視聴数：計590万回
チャート掲載週数：11週 