【YouTube音楽チャートトップ10】Number_iやMrs. GREEN APPLEを抑えた1位は話題のあの曲

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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8月16日から22日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 点描の唄 (Live) (feat. 井上苑子)/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計275万回
チャート掲載週数：29週
9位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計279万回
チャート掲載週数：49週
8位 Blissful/BE:FIRST
視聴数：計286万回
チャート掲載週数：2週
7位 EMPIRE/Snow Man
視聴数：計345万回
チャート掲載週数：1週
6位 familie/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計360万回
チャート掲載週数：2週
5位 ファタール/GEMN、中島健人 & キタニタツヤ
視聴数：計381万回
チャート掲載週数：7週
4位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計443万回
チャート掲載週数：32週
3位 INZM/Number_i
視聴数：計523万回
チャート掲載週数：1週
2位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計530万回
チャート掲載週数：19週
1位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計590万回
チャート掲載週数：11週