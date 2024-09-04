NEWS宝くじ抽選当選金額

お月見くじが発売。いつまで買える？当選金額は？抽選日は？

2024年のお月見くじが発売されました。当選金額は全ブロック共通で1等と前後賞を合わせて5000万円です。
ハフポスト日本版編集部

お月見くじが9月4日、東京都宝くじ、関東・中部・東北自治宝くじ、近畿宝くじ、西日本宝くじの各ブロックで発売された。販売は9月16日まで。1枚200円。

抽選は9月20日、各ブロックで行われる。

当選金額と当選本数は？

当選金額は全ブロック共通で1等と前後賞を合わせて5000万円。さらに、特別賞として十五夜賞（3万円）が用意されている。

当選金額と当選本数の詳細は以下の通り。

【第2599回東京都宝くじ】

■1等（3000万円）1本

■1等の前後賞（1000万円）2本

■1等の組違い賞（10万円）24本

■2等（30万円）50本

■3等（1万円）5000本

■4等（1000円）2万5000本

■5等（200円）25万本

■十五夜賞（3万円）750本

【第2661回関東・中部・東北自治宝くじ】

■1等（3000万円）1本

■1等の前後賞（1000万円）2本

■1等の組違い賞（10万円）69本

■2等（30万円）140本

■3等（1万円）2万1000本

■4等（1000円）7万本

■5等（200円）70万本

■十五夜賞（3万円）3500本

【第2783回近畿宝くじ】

■1等（3000万円）1本

■1等の前後賞（1000万円）2本

■1等の組違い賞（10万円）14本

■2等（30万円）30本

■3等（1万円）1500本

■4等（1000円）1万5000本

■5等（200円）15万本

■十五夜賞（3万円）450本

【第2469回西日本宝くじ】

■1等（3000万円）1本

■1等の前後賞（1000万円）2本

■1等の組違い賞（10万円）34本

■2等（30万円）70本

■3等（1万円）1万500本

■4等（1000円）3万5000本

■5等（200円）35万本

■十五夜賞（3万円）1050本

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