お月見くじが発売。いつまで買える？当選金額は？抽選日は？

お月見くじが9月4日、東京都宝くじ、関東・中部・東北自治宝くじ、近畿宝くじ、西日本宝くじの各ブロックで発売された。販売は9月16日まで。1枚200円。
抽選は9月20日、各ブロックで行われる。
当選金額と当選本数は？
当選金額は全ブロック共通で1等と前後賞を合わせて5000万円。さらに、特別賞として十五夜賞（3万円）が用意されている。
当選金額と当選本数の詳細は以下の通り。
【第2599回東京都宝くじ】
■1等（3000万円）1本
■1等の前後賞（1000万円）2本
■1等の組違い賞（10万円）24本
■2等（30万円）50本
■3等（1万円）5000本
■4等（1000円）2万5000本
■5等（200円）25万本
■十五夜賞（3万円）750本
【第2661回関東・中部・東北自治宝くじ】
■1等（3000万円）1本
■1等の前後賞（1000万円）2本
■1等の組違い賞（10万円）69本
■2等（30万円）140本
■3等（1万円）2万1000本
■4等（1000円）7万本
■5等（200円）70万本
■十五夜賞（3万円）3500本
【第2783回近畿宝くじ】
■1等（3000万円）1本
■1等の前後賞（1000万円）2本
■1等の組違い賞（10万円）14本
■2等（30万円）30本
■3等（1万円）1500本
■4等（1000円）1万5000本
■5等（200円）15万本
■十五夜賞（3万円）450本
【第2469回西日本宝くじ】
■1等（3000万円）1本
■1等の前後賞（1000万円）2本
■1等の組違い賞（10万円）34本
■2等（30万円）70本
■3等（1万円）1万500本
■4等（1000円）3万5000本
■5等（200円）35万本
■十五夜賞（3万円）1050本