最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
Advertisement
8月30日から9月5日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 EMPIRE/ Snow Man
視聴回数：計237万回
チャート掲載週数：4週
9位 晩餐歌/tuki.
視聴回数：251万回
チャート掲載週数：52週
8位 familie/Mrs. GREEN APPLE
視聴回数：259万回
チャート掲載週数：5週
7位 点描の歌（Live）/Mrs. GREEN APPLE
視聴回数：267万回
チャート掲載週数：32週
6位 ファタール/GEMN , 中島健人 & キタニタツヤ
視聴回数：313万回
チャート掲載週数：10週
5位 唱/Ado
視聴回数：324万回
チャート掲載週数：53週
4位 INZM/Number_i
視聴回数：372万回
チャート掲載週数：4週
3位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴回数：420万回
チャート掲載週数：35週
2位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴回数：458万回
チャート掲載週数：22週
1位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴回数：619万回
チャート掲載週数：14週