LIFEランキング音楽youtubeランキング

【YouTube音楽チャートトップ10】「ライラック」「Bling-Bang-Bang-Born」を抑えた1位は、SNSで話題のあの曲

9月6日から12日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
ライラック/Mrs. GREEN APPLE、はいよろこんで/こっちのけんと、Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
Amazon
ライラック/Mrs. GREEN APPLE、はいよろこんで/こっちのけんと、Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

【あわせて読みたい】世界で人気の日本の曲。“あの曲”が「はいよろこんで」「アイドル」を抑えて1位に【ビルボード音楽ランキング】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。

8月30日から9月5日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。 

10位　EMPIRE/ Snow Man

視聴回数：計237万回
チャート掲載週数：4週

9位　晩餐歌/tuki.

視聴回数：251万回
チャート掲載週数：52週

8位　familie/Mrs. GREEN APPLE

視聴回数：259万回
チャート掲載週数：5週

7位　点描の歌（Live）/Mrs. GREEN APPLE

視聴回数：267万回
チャート掲載週数：32週

6位　ファタール/GEMN , 中島健人 & キタニタツヤ

視聴回数：313万回
チャート掲載週数：10週

5位　唱/Ado

視聴回数：324万回
チャート掲載週数：53週

4位　INZM/Number_i 

視聴回数：372万回
チャート掲載週数：4週

3位　Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴回数：420万回
チャート掲載週数：35週

2位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴回数：458万回
チャート掲載週数：22週

1位　はいよろこんで/こっちのけんと

視聴回数：619万回
チャート掲載週数：14週