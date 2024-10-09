実りの秋くじ発売へ。当選金額は？いつまで買える？抽選日は？

実りの秋くじが10月18日、東京都宝くじ、関東・中部・東北自治宝くじ、近畿宝くじ、西日本宝くじの各ブロックで発売される。販売は11月12日まで。1枚200円。
抽選は11月15日、各ブロックで行われる。
当選金額と当選本数は？
当選金額は各ブロックとも1等と前後賞を合わせて5000万円。特別賞として「実りの秋賞」（2万円）が用意されていている。
当選金額と当選本数の詳細は以下の通り。
【第2603回東京都宝くじ】
■1等（3000万円）2本
■1等の前後賞（1000万円）4本
■1等の組違い賞（10万円）58本
■2等（100万円）30本
■3等（1万円）3000本
■4等（1000円）3万本
■5等（200円）30万本
■実りの秋賞（2万円）900本
【第2665回関東・中部・東北自治宝くじ】
■1等（3000万円）2本
■1等の前後賞（1000万円）4本
■1等の組違い賞（10万円）178本
■2等（100万円）180本
■3等（1万円）1万8000本
■4等（1000円）9万本
■5等（200円）90万本
■実りの秋賞（2万円）3600本
【第2787回近畿宝くじ】
■1等（3000万円）2本
■1等の前後賞（1000万円）4本
■1等の組違い賞（10万円）68本
■2等（100万円）35本
■3等（1万円）7000本
■4等（1000円）3万5000本
■5等（200円）35万本
■実りの秋賞（2万円）350本
【第2473回西日本宝くじ】
■1等（3000万円）2本
■1等の前後賞（1000万円）4本
■1等の組違い賞（10万円）88本
■2等（100万円）45本
■3等（1万円）9000本
■4等（1000円）4万5000本
■5等（200円）45万本
■実りの秋賞（2万円）1350本