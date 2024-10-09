NEWS宝くじ抽選2024年

実りの秋くじ発売へ。当選金額は？いつまで買える？抽選日は？

2024年の実りの秋くじ。当選金額は1等と前後賞を合わせて5000万円です。
ハフポスト日本版編集部

実りの秋くじが10月18日、東京都宝くじ、関東・中部・東北自治宝くじ、近畿宝くじ、西日本宝くじの各ブロックで発売される。販売は11月12日まで。1枚200円。

抽選は11月15日、各ブロックで行われる。

当選金額と当選本数は？

当選金額は各ブロックとも1等と前後賞を合わせて5000万円。特別賞として「実りの秋賞」（2万円）が用意されていている。

当選金額と当選本数の詳細は以下の通り。

【第2603回東京都宝くじ】

■1等（3000万円）2本

■1等の前後賞（1000万円）4本

■1等の組違い賞（10万円）58本

■2等（100万円）30本

■3等（1万円）3000本

■4等（1000円）3万本

■5等（200円）30万本

■実りの秋賞（2万円）900本

【第2665回関東・中部・東北自治宝くじ】

■1等（3000万円）2本

■1等の前後賞（1000万円）4本

■1等の組違い賞（10万円）178本

■2等（100万円）180本

■3等（1万円）1万8000本

■4等（1000円）9万本

■5等（200円）90万本

■実りの秋賞（2万円）3600本

【第2787回近畿宝くじ】

■1等（3000万円）2本

■1等の前後賞（1000万円）4本

■1等の組違い賞（10万円）68本

■2等（100万円）35本

■3等（1万円）7000本

■4等（1000円）3万5000本

■5等（200円）35万本

■実りの秋賞（2万円）350本

【第2473回西日本宝くじ】

■1等（3000万円）2本

■1等の前後賞（1000万円）4本

■1等の組違い賞（10万円）88本

■2等（100万円）45本

■3等（1万円）9000本

■4等（1000円）4万5000本

■5等（200円）45万本

■実りの秋賞（2万円）1350本

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