公式Xは「Shohei Ohtani arriving at Petco Park today 👀Will the Dodgers send the series to a Game 5? (大谷翔平がペトコパークに到着した。ドジャースは第5戦に持ち込むことができるだろうか)」とつづり、私服姿の大谷選手が球場入りする様子を投稿。