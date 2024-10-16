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【YouTube音楽チャートトップ10】2週連続トップは「はいよろこんで」「ライラック」を抑えた“あの話題曲”

10月4日から10月10日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

10月4日から10月10日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 さよーならまたいつか!- Sayonara/米津玄師

視聴数：計209万回
チャート掲載週数：27週

9位 ビビデバ/星街すいせい

視聴数：計916万回
チャート掲載週数：29週

8位 唱/Ado

視聴数：計224万回
チャート掲載週数：57週

7位 晩餐歌/tuki.

視聴数：計246万回
チャート掲載週数：56週

6位 ドーナツホール/HACHI

視聴数：計311万回
チャート掲載週数：25週

5位 ファタール/GEMN, 中島健人 & キタニタツヤ

視聴数：計321万回
チャート掲載週数：14週

4位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計359万回
チャート掲載週数：39週

3位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計485万回
チャート掲載週数：26週

2位 はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計491万回
チャート掲載週数：18週

1位 モエチャッカファイア/弌誠

視聴数：計558万回
チャート掲載週数：7週

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