BLACKPINKロゼさん、ブルーノ・マーズさんとのツーショット公開「韓国の飲み会ゲームを教えた」

この投稿に、ブルーノ・マーズさんは「So much fun! Remember when you tried to kiss me?(楽しかったね! 僕にキスしようとしたこと覚えてる?)」などとリプライ。ロゼさんはこのコメントに対し「Take that back or I’m not releasing the song(その発言を取り消さないと、あの曲リリースしないよ)」と返信し、コメント欄で2人がからかい合うやりとりがありました。