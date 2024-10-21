【YouTube音楽チャートトップ10】“あの曲”が「ライラック」「はいよろこんで」を抑えて1位に

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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10月11日から10月17日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 NEW LOOK/MISAMO
視聴数：計247万回
チャート掲載週数：2回
9位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計251万回
チャート掲載週数：57回
8位 Bunny Girl/AKASAKI
視聴数：計254万回
チャート掲載週数：2回
7位 チャンカパーナ/NEWS
視聴数：計265万回
チャート掲載週数：4回
6位 ファタール/GEMN , 中島健人 & キタニタツヤ
視聴数：計306万回
チャート掲載週数：15回
5位 オトノケ/Creepy Nuts
視聴数：計325万回
チャート掲載週数：2回
4位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計347万回
チャート掲載週数：40回
3位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計475万回
チャート掲載週数：19回
2位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計484万回
チャート掲載週数：27回
1位 モエチャッカファイア/弌誠
視聴数：計497万回
チャート掲載週数：8回