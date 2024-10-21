NEWSエンタメランキング音楽

【YouTube音楽チャートトップ10】“あの曲”が「ライラック」「はいよろこんで」を抑えて1位に

10月11日から10月17日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
ハフポスト日本版

【こちらも読みたい】人気の「合唱曲」ランキング。“あの曲”が「旅立ちの日に」「想い出がいっぱい」を抑えて1位に

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

10月11日から10月17日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　NEW LOOK/MISAMO

視聴数：計247万回
チャート掲載週数：2回

9位　晩餐歌/tuki.

視聴数：計251万回
チャート掲載週数：57回

8位　Bunny Girl/AKASAKI

視聴数：計254万回
チャート掲載週数：2回

7位　チャンカパーナ/NEWS

視聴数：計265万回
チャート掲載週数：4回

6位　ファタール/GEMN , 中島健人 & キタニタツヤ

視聴数：計306万回
チャート掲載週数：15回

5位　オトノケ/Creepy Nuts

視聴数：計325万回
チャート掲載週数：2回

4位　Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計347万回
チャート掲載週数：40回

3位　はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計475万回
チャート掲載週数：19回

2位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計484万回
チャート掲載週数：27回

1位　モエチャッカファイア/弌誠

視聴数：計497万回
チャート掲載週数：8回

注目記事