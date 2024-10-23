【ドラフト会議2024】くじ運の強い・運のない球団はどこ？過去10年の「勝率」を比べてみた

プロ野球の新人選手選択（ドラフト）会議が10月24日午後4時50分に開かれる。
指名選手が被った際は、当たりくじを引き当てた球団が交渉権を獲得する。
強運な球団、運のない球団はそれぞれどこなのか。日本野球機構（NPB）や日刊スポーツのデータを基に、ここ10年のドラフト会議での、各球団のくじ引きの勝率を以下にまとめた。
《※対象は、2014年〜2023年の直近10年。1位指名選手が重なった際の、各球団のくび引きの「勝率」を算出。外れ1位は含まない。指名が重なった球団数に応じた倍率は考慮せず、くじの当たり外れの回数だけを元に計算した「参考勝率」です》
首位：広島（3勝3敗＝5割）
勝ち：2023年（常広羽也斗、2球団）、2018年（小園海斗、4球団）、2017年（中村奨成、2球団）
負け：2021年、16年、14年
2位：中日（3勝4敗＝4割2分8厘）
勝ち：2019年（石川昂弥、3球団）、2018年（根尾昂、4球団）、2016年（柳裕也、2球団）
負け：2023年、17年、15年、13年
同率3位：西武（2勝3敗＝4割）
勝ち：2023年（武内夏暉、3球団）、2021年（隅田知一郎、4球団）
負け：2020年、19年、17年
同率3位：DeNA（2勝3敗＝4割）
勝ち：2023年（度会隆輝、3球団）、2021年（小園健太、2球団）
負け：2018年、16年、14年
同率5位：ロッテ（3勝5敗＝3割7分5厘）
勝ち：2019年（佐々木朗希、4球団）、2018年（藤原恭大、3球団）、2015年（平沢大河、2球団）
負け：2023年、22年、20年、17年、16年
同率5位：楽天（3勝5敗＝3割7分5厘）
勝ち：2022年（荘司康誠、2球団）、2020年（早川隆久、4球団）、2014年（安楽智大、2球団）
負け：2023年、19年、18年、17年、15年
同率7位：ソフトバンク（2勝5敗＝2割8分5厘）
勝ち：2016年（田中正義、5球団）、2015年（高橋純平、3球団）
負け：2023年、20年、19年、18年、17年
同率7位：日本ハム（2勝5敗＝2割8分5厘）
勝ち：2017年 （清宮幸太郎、7球団）、2014年 （有原航平、4球団）
負け：2023年、2019年、18年、16年、15年
同率9位：阪神（2勝6敗＝2割5分）
勝ち：2020年（佐藤輝明、4球団）、2015年（高山俊、2球団）
負け：2022年、21年、19年、18年、17年、14年
同率9位：巨人（2勝6敗＝2割5分）
勝ち：2023年（西舘勇陽、2球団）、2022年（浅野翔吾、2球団）
負け：2021年、20年、19年、18年、17年、16年
同率9位：オリックス（1勝3敗＝2割5分）
勝ち：2017年（田嶋大樹、2球団）
負け：2020年、19年、18年
最下位：ヤクルト（1勝7敗＝1割2分5厘）
勝ち：2019年（奥川恭伸、3球団）
負け：2023年、21年、20年、18年、17年、15年、14年