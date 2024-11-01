【YouTube音楽チャートトップ10】『ライラック』『はいよろこんで』を抑えた1位は独特のリズム感がたまらない“あの”曲

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
10月18日から10月24日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 GOAT/Number_i
視聴数：計240万回
チャート掲載週数：43週
9位 ファタール/GEMN, 中島健人 & キタニタツヤ
視聴数：計249万回
チャート掲載週数：16週
8位 チャンカパーナ/NEWS
視聴数：計256万回
チャート掲載週数：5週
7位 BUNNY GIRL/AKASAKI
視聴数：計282万回
チャート掲載週数：3週
6位 APT./ROSÉ & Bruno Mars
視聴数：計323万回
チャート掲載週数：1週
5位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計328万回
チャート掲載週数：41週
4位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計444万回
チャート掲載週数：20週
3位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計450万回
チャート掲載週数：28週
2位 モエチャッカファイア/弌誠
視聴数：計485万回
チャート掲載週数：9週
1位 オトノケ/Creepy Nuts
視聴数：計576万回
チャート掲載週数：3週
独特なリズム感が特徴の楽曲です。
Advertisement