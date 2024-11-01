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【YouTube音楽チャートトップ10】『ライラック』『はいよろこんで』を抑えた1位は独特のリズム感がたまらない“あの”曲

10月18日から10月24日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

10月18日から10月24日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 GOAT/Number_i

視聴数：計240万回
チャート掲載週数：43週

9位 ファタール/GEMN, 中島健人 & キタニタツヤ

視聴数：計249万回
チャート掲載週数：16週

8位 チャンカパーナ/NEWS

視聴数：計256万回
チャート掲載週数：5週

7位 BUNNY GIRL/AKASAKI

視聴数：計282万回
チャート掲載週数：3週

6位 APT./ROSÉ & Bruno Mars

視聴数：計323万回
チャート掲載週数：1週

5位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計328万回
チャート掲載週数：41週

4位 はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計444万回
チャート掲載週数：20週

3位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計450万回
チャート掲載週数：28週

2位 モエチャッカファイア/弌誠

視聴数：計485万回
チャート掲載週数：9週

1位 オトノケ/Creepy Nuts

 視聴数：計576万回
チャート掲載週数：3週

独特なリズム感が特徴の楽曲です。

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