【YouTube音楽チャートトップ10】『ライラック』『はいよろこんで』を抑えた1位は、思わず踊り出したくなるあの曲

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
0月18日から10月24日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 Whiplash／aespa
視聴数：計254万回
チャート掲載週数：2週
9位 かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET
視聴数：計265万回
チャート掲載週数：6週
8位 Bunny Girl／AKASAKI
視聴数：計326万回
チャート掲載週数：4週
7位 EMPIRE／Snow Man
視聴数：計333万回
チャート掲載週数：11週
6位 APT.／Rosé & Bruno Mars
視聴数：計357万回
チャート掲載週数：2週
5位 Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
視聴数：計362万回
チャート掲載週数：42週
4位 モエチャッカファイア／弌誠
視聴数：計423万回
チャート掲載週数：10週
3位 はいよろこんで／こっちのけんと
視聴数：計429万回
チャート掲載週数：21週
2位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計452万回
チャート掲載週数：29週
1位 オトノケ／Creepy Nuts
視聴数：計473万回
チャート掲載週数：4週