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【YouTube音楽チャートトップ10】『ライラック』『はいよろこんで』を抑えた1位は、思わず踊り出したくなるあの曲

10月25日から10月31日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます
0月18日から10月24日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　Whiplash／aespa

視聴数：計254万回
チャート掲載週数：2週

9位　かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET

視聴数：計265万回
チャート掲載週数：6週

8位　Bunny Girl／AKASAKI

視聴数：計326万回
チャート掲載週数：4週

7位　EMPIRE／Snow Man

視聴数：計333万回
チャート掲載週数：11週

6位　APT.／Rosé & Bruno Mars

視聴数：計357万回
チャート掲載週数：2週

5位　Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts

視聴数：計362万回
チャート掲載週数：42週

4位　モエチャッカファイア／弌誠

視聴数：計423万回
チャート掲載週数：10週

3位　はいよろこんで／こっちのけんと

視聴数：計429万回
チャート掲載週数：21週

2位　ライラック／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計452万回
チャート掲載週数：29週

1位　オトノケ／Creepy Nuts

視聴数：計473万回
チャート掲載週数：4週

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