【YouTube音楽チャートトップ10】今一番再生されている曲は？『はいよろこんで』を抑えた1位は、ヒット中アニメの主題歌！

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
11月1日から11月7日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 EMPIRE／Snow Man
視聴数：計229万回
チャート掲載週数：12週
9位 GOAT／Number_i
視聴数：計250万回
チャート掲載週数：45週
8位 かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET
視聴数：計288万回
チャート掲載週数：7週
7位 APT.／ROSÉ & Bruno Mars
視聴数：計378万回
チャート掲載週数：3週
6位 Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
視聴数：計381万回
チャート掲載週数：43週
5位 モエチャッカファイア／issey
視聴数：計381万回
チャート掲載週数：43週
4位 ライラック／Mrs.GREEN APPLE
視聴数：計422万回
チャート掲載週数：30週
3位 はいよろこんで／こっちのけんと
視聴数：計438万回
チャート掲載週数：22週
チャート掲載週数：22週
2位 Bunny Girl／AKASAKI
視聴数：計458万回
チャート掲載週数：5週
1位 オトノケ／Creepy Nuts
視聴数：計616万回
チャート掲載週数：5週