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【YouTube音楽チャートトップ10】今一番再生されている曲は？『はいよろこんで』を抑えた1位は、ヒット中アニメの主題歌！

11月1日から11月7日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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【あわせて読みたい】世界で人気の日本の曲ランキング。Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」を抑えた1位はあの曲

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます
11月1日から11月7日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　EMPIRE／Snow Man

視聴数：計229万回
チャート掲載週数：12週

9位　GOAT／Number_i

視聴数：計250万回
チャート掲載週数：45週

8位　かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET

視聴数：計288万回
チャート掲載週数：7週

7位　APT.／ROSÉ & Bruno Mars

視聴数：計378万回
チャート掲載週数：3週

6位　Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts

視聴数：計381万回
チャート掲載週数：43週

5位　モエチャッカファイア／issey

視聴数：計381万回
チャート掲載週数：43週

4位　ライラック／Mrs.GREEN APPLE

視聴数：計422万回
チャート掲載週数：30週

3位　はいよろこんで／こっちのけんと

視聴数：計438万回
チャート掲載週数：22週

2位　Bunny Girl／AKASAKI

視聴数：計458万回
チャート掲載週数：5週

1位　オトノケ／Creepy Nuts

視聴数：計616万回
チャート掲載週数：5週

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