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【YouTube音楽チャートトップ10】「APT.」や「ライラック」を抑えたのは“あの”アニメ主題歌

11月8日から11月14日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

11月8日から11月14日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。 

 

10位 Whiplash/aespa

視聴数：計210万回
チャート掲載週数：4週

9位 GOAT/Number_i

視聴数：計256万回
チャート掲載週数：46週

8位 かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET

視聴数：計318万回
チャート掲載週数：8週

7位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計344万回
チャート掲載週数：44週

6位 モエモエチャッカファイア/弌誠

視聴数：計374万回
チャート掲載週数：12週

5位 ライラック/Mrs.GREEN APPLE

視聴数：計398万回
チャート掲載週数：31週

4位 はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計425万回
チャート掲載週数：23週

3位 APT./ROSÉ & Bruno Mars

視聴数：計453万回
チャート掲載週数：4週

2位 Bunny Girl/AKASAKI

視聴数：計499万回
チャート掲載週数：6週

1位 オトノケ/Creepy Nuts

視聴数：計620万回
チャート掲載週数：6週

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