【YouTube音楽チャートトップ10】「APT.」や「ライラック」を抑えたのは“あの”アニメ主題歌

【あわせて読みたい】「こっちのけんと」どんな人？「はいよろこんで」が大ヒット。曲中の「ギリギリダンス」も話題【NHK紅白歌合戦2024】
最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
11月8日から11月14日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 Whiplash/aespa
視聴数：計210万回
チャート掲載週数：4週
9位 GOAT/Number_i
視聴数：計256万回
チャート掲載週数：46週
8位 かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET
視聴数：計318万回
チャート掲載週数：8週
7位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計344万回
チャート掲載週数：44週
6位 モエモエチャッカファイア/弌誠
視聴数：計374万回
チャート掲載週数：12週
5位 ライラック/Mrs.GREEN APPLE
視聴数：計398万回
チャート掲載週数：31週
4位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計425万回
チャート掲載週数：23週
3位 APT./ROSÉ & Bruno Mars
視聴数：計453万回
チャート掲載週数：4週
2位 Bunny Girl/AKASAKI
視聴数：計499万回
チャート掲載週数：6週
1位 オトノケ/Creepy Nuts
視聴数：計620万回
チャート掲載週数：6週
Advertisement