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【世界野球プレミア12】日本戦のテレビ放送・ネット配信時間は？スーパーラウンドから決勝まで（侍ジャパン選手一覧）

「世界野球プレミア12」スーパーラウンドとファイナルの戦いが始まりますテレビ放送・ネット配信の予定をご紹介します
ハフポスト日本版編集部
侍ジャパンの源田壮亮選手
侍ジャパンの源田壮亮選手
時事通信社

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開催中の「第3回WBSCプレミア12」。東京ドームに戦いの舞台を移し、11月21日からスーパーラウンドが始まります。世界一を目指した戦いが本格化します。

今大会の野球日本代表・侍ジャパンは5戦無敗という圧倒的な強さで予選を突破し、グループB1位でスーパーラウンドに進出しました。スーパーラウンドの日本戦のテレビ放送やネット配信予定を紹介します。

【スーパーラウンド 】

スーパーラウンド第1戦　VS アメリカ　11月21日（木）／東京ドーム

テレビ朝日　午後6時半〜

Prime Video　午後6時半〜

ニッポン放送（ラジオ）午後7時〜

J SPORTS オンデマンド　12月配信予定

スーパーラウンド第2戦　VS ベネズエラ　11月22日（金）／東京ドーム

TBS　午後6時45分〜

Prime Video　午後6時半〜

ニッポン放送（ラジオ）午後7時〜

J SPORTS オンデマンド　12月配信予定 

スーパーラウンド第3戦　VS 台湾　11月23日（土）／東京ドーム

TBS　午後6時45分〜

Prime Video　午後6時半〜

ニッポン放送（ラジオ）午後7時〜

J SPORTS オンデマンド　12月配信予定

【ファイナル】

3位決定戦　11月24日（日）　／東京ドーム

テレビ朝日　未定

Prime Video　午前11時半〜

J SPORTS オンデマンド　12月配信予定

決勝戦　11月24日（日）／東京ドーム

テレビ朝日　未定

Prime Video　午後6時半〜

ニッポン放送（ラジオ）午後7時〜

J SPORTS オンデマンド　12月配信予定

侍ジャパン日本代表選手一覧

2024年10月28日に発表された侍ジャパンメンバーは、以下の通り。

【監督・コーチ】
背番号：89 監督 井端 弘和
背番号：88 ヘッドコーチ 金子 誠
背番号：74 バッテリーコーチ 村田 善則
背番号：77 内野守備・走塁コーチ 梵 英心
背番号：79 外野守備・走塁コーチ 亀井 善行
背番号：81 投手コーチ 吉見 一起

【投手】
背番号：15 大勢
背番号：16 隅田 知一郎
背番号：19 髙橋 宏斗
背番号：20 戸郷 翔征
背番号：21 早川 隆久
背番号：35 才木 浩人
背番号：46 藤平 尚真
背番号：47 鈴木 昭汰
背番号：50 清水 達也
背番号：56 鈴木 翔天
背番号：57 北山 亘基
背番号：60 横山 陸人
背番号：97投手 井上 温大

【捕手】
背番号：22 古賀 悠斗
背番号：31 坂倉 将吾
背番号：32 佐藤 都志也

【内野手】
背番号：2 牧 秀悟
背番号：3 清宮 幸太郎
背番号：6 源田 壮亮
背番号：9 村林 一輝
背番号：23 栗原 陵矢
背番号：24 紅林 弘太郎
背番号：51 小園 海斗

【外野手】
背番号：1 森下 翔太
背番号：5 五十幡 亮汰
背番号：7 佐野 恵太
背番号：8 辰己 涼介
背番号：10 桑原 将志

 

※鈴木 翔天投手（東北楽天）は左浅指屈筋および円回内筋損傷により、日本代表チームを離脱しました

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