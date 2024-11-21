開催中の「第3回WBSCプレミア12」。東京ドームに戦いの舞台を移し、11月21日からスーパーラウンドが始まります。世界一を目指した戦いが本格化します。
今大会の野球日本代表・侍ジャパンは5戦無敗という圧倒的な強さで予選を突破し、グループB1位でスーパーラウンドに進出しました。スーパーラウンドの日本戦のテレビ放送やネット配信予定を紹介します。
【スーパーラウンド 】
スーパーラウンド第1戦 VS アメリカ 11月21日（木）／東京ドーム
テレビ朝日 午後6時半〜
Prime Video 午後6時半〜
ニッポン放送（ラジオ）午後7時〜
J SPORTS オンデマンド 12月配信予定
スーパーラウンド第2戦 VS ベネズエラ 11月22日（金）／東京ドーム
TBS 午後6時45分〜
Prime Video 午後6時半〜
ニッポン放送（ラジオ）午後7時〜
J SPORTS オンデマンド 12月配信予定
スーパーラウンド第3戦 VS 台湾 11月23日（土）／東京ドーム
TBS 午後6時45分〜
Prime Video 午後6時半〜
ニッポン放送（ラジオ）午後7時〜
J SPORTS オンデマンド 12月配信予定
【ファイナル】
3位決定戦 11月24日（日） ／東京ドーム
テレビ朝日 未定
Prime Video 午前11時半〜
J SPORTS オンデマンド 12月配信予定
決勝戦 11月24日（日）／東京ドーム
テレビ朝日 未定
Prime Video 午後6時半〜
ニッポン放送（ラジオ）午後7時〜
J SPORTS オンデマンド 12月配信予定
侍ジャパン日本代表選手一覧
2024年10月28日に発表された侍ジャパンメンバーは、以下の通り。
【監督・コーチ】
背番号：89 監督 井端 弘和
背番号：88 ヘッドコーチ 金子 誠
背番号：74 バッテリーコーチ 村田 善則
背番号：77 内野守備・走塁コーチ 梵 英心
背番号：79 外野守備・走塁コーチ 亀井 善行
背番号：81 投手コーチ 吉見 一起
【投手】
背番号：15 大勢
背番号：16 隅田 知一郎
背番号：19 髙橋 宏斗
背番号：20 戸郷 翔征
背番号：21 早川 隆久
背番号：35 才木 浩人
背番号：46 藤平 尚真
背番号：47 鈴木 昭汰
背番号：50 清水 達也
背番号：56 鈴木 翔天
背番号：57 北山 亘基
背番号：60 横山 陸人
背番号：97投手 井上 温大
【捕手】
背番号：22 古賀 悠斗
背番号：31 坂倉 将吾
背番号：32 佐藤 都志也
【内野手】
背番号：2 牧 秀悟
背番号：3 清宮 幸太郎
背番号：6 源田 壮亮
背番号：9 村林 一輝
背番号：23 栗原 陵矢
背番号：24 紅林 弘太郎
背番号：51 小園 海斗
【外野手】
背番号：1 森下 翔太
背番号：5 五十幡 亮汰
背番号：7 佐野 恵太
背番号：8 辰己 涼介
背番号：10 桑原 将志
※鈴木 翔天投手（東北楽天）は左浅指屈筋および円回内筋損傷により、日本代表チームを離脱しました