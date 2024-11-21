【投手】

背番号：15 大勢

背番号：16 隅田 知一郎

背番号：19 髙橋 宏斗

背番号：20 戸郷 翔征

背番号：21 早川 隆久

背番号：35 才木 浩人

背番号：46 藤平 尚真

背番号：47 鈴木 昭汰

背番号：50 清水 達也

背番号：56 鈴木 翔天

背番号：57 北山 亘基

背番号：60 横山 陸人

背番号：97投手 井上 温大