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【YouTube音楽チャートトップ10】「APT.」と「Bunny Girl」を抑えた1位は、あの人気アニメの主題歌だった

11月8日から11月14日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
Bunny Girl/AKASAKI、オトノケ/Creepy Nuts、APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ
Bunny Girl/AKASAKI、オトノケ/Creepy Nuts、APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます
11月8日から11月14日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　Whiplash/aespa

視聴数：計210万回
チャート掲載週数：4週

9位　GOAT/Number_i

視聴数：計256万回
チャート掲載週数：46週

8位　かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET

視聴数：計318万回
チャート掲載週数：8週

7位　Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計344万回
チャート掲載週数：44週

6位　モエチャッカファイア/弌誠

視聴数：計374万回
チャート掲載週数：12週

5位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計398万回
チャート掲載週数：31週

4位　はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計425万回
チャート掲載週数：23週

3位　APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ

視聴数：計453万回
チャート掲載週数：4週

2位　Bunny Girl/AKASAKI

視聴数：計499万回
チャート掲載週数：6週

1位　オトノケ/Creepy Nuts

視聴数：計620万回
チャート掲載週数：6週

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