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【YouTube音楽チャートトップ10】「APT.」と「はいよろこんで」を抑えた1位は？“あの”人気アニメ主題歌だった

11月5日から11月21日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
はいよろこんで/こっちのけんと、オトノケ/Creepy Nuts、APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ
はいよろこんで/こっちのけんと、オトノケ/Creepy Nuts、APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます
11月15日から11月21日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　Whiplash/aespa

視聴数：計217万回
チャート掲載週数：5週

9位　GOAT/Number_i

視聴数：計255万回
チャート掲載週数：47週

8位　モエチャッカファイア/弌誠

視聴数：計315万回
チャート掲載週数：13週

7位　かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET

視聴数：計350万回
チャート掲載週数：9週

6位　Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計357万回
チャート掲載週数：45週

5位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計442万回
チャート掲載週数：32週

4位　Bunny Girl/AKASAKI

視聴数：計474万回
チャート掲載週数：7週

3位　APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ

視聴数：計475万回
チャート掲載週数：5週

2位　はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計554万回
チャート掲載週数：24週

1位　オトノケ/Creepy Nuts

視聴数：計602万回
チャート掲載週数：7週

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