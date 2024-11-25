【YouTube音楽チャートトップ10】「APT.」と「はいよろこんで」を抑えた1位は？“あの”人気アニメ主題歌だった

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
11月15日から11月21日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 Whiplash/aespa
視聴数：計217万回
チャート掲載週数：5週
チャート掲載週数：5週
9位 GOAT/Number_i
視聴数：計255万回
チャート掲載週数：47週
8位 モエチャッカファイア/弌誠
視聴数：計315万回
チャート掲載週数：13週
7位 かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET
視聴数：計350万回
チャート掲載週数：9週
6位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計357万回
チャート掲載週数：45週
5位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計442万回
チャート掲載週数：32週
4位 Bunny Girl/AKASAKI
視聴数：計474万回
チャート掲載週数：7週
3位 APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ
視聴数：計475万回
チャート掲載週数：5週
2位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計554万回
チャート掲載週数：24週
1位 オトノケ/Creepy Nuts
視聴数：計602万回
チャート掲載週数：7週