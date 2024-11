『ベストアーティスト2024』タイムテーブルは？【出演者一覧】

タイムテーブルは?

19時台

ディズニーメドレー企画

■ 佐野勇斗 × 齊藤京子 「ホール・ニュー・ワールド」

■ May J. 「Let It Go~ありのままで~」

■ 木村昴 「アンダー・ザ・シー」

■ ダイアモンド✡ユカイ × King & Prince 「君はともだち」

■ 屋比久知奈 「どこまでも ~How Far I’ll Go~ 〜 ビヨンド ~越えてゆこう~」