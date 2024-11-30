『ベストアーティスト2024』タイムテーブルは？【出演者一覧】

日本テレビ系列の音楽番組「ベストアーティスト2024」が11月30日、午後7時から約4時間にわたって生放送されます。
総合司会は去年に引き続き、櫻井翔さん。司会は羽鳥慎一さん、バカリズムさん、市來玲奈アナウンサーが務めます。
タイムテーブルは？
気になる出演者や曲目、1時間ごとのタイムテーブルは以下の通り。（時間帯ごとでアーティスト名は50音順。出演時刻は前後する可能性があります）
早速見ていきましょう。
19時台
■ &TEAM 「五月雨 (Samidare)」
■ THE RAMPAGE 「24karats GOLD GENESIS」※データ放送視聴者参加企画あり
■ SixTONES 「GONG」
■ SUPER BEAVER 「切望」
■ Da-iCE 「CITRUS ～ I wonder」
■ 日向坂46 「ドレミソラシド」「One choice」
■ 由薫 「Sunshade」
ディズニーメドレー企画
■ 佐野勇斗 × 齊藤京子 「ホール・ニュー・ワールド」
■ May J. 「Let It Go～ありのままで～」
■ 木村昴 「アンダー・ザ・シー」
■ ダイアモンド✡ユカイ × King & Prince 「君はともだち」
■ 屋比久知奈 「どこまでも ~How Far I’ll Go~ 〜 ビヨンド ~越えてゆこう~」
20時台
■ IMP. 「BAM-BOO」
■ m-flo loves Maya 「HyperNova」
■ Omoinotake 「ラストノート」
■ Snow Man 「EMPIRE」
■ SUPER EIGHT × 東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部 「オモイダマ」
■ SEVENTEEN 「消費期限」
■ NiziU × 七尾高等学校吹奏楽部 「Step and a step」
■ 乃木坂46 「チートデイ」
■ Mrs. GREEN APPLE 「ビターバカンス」
21時台
■ AI 「ハピネス」
■ HY 「366日（Official Duet ver.）」
■ m-flo × 櫻井翔 「come again」
■ 大塚 愛 「プラネタリウム」
■ ORANGE RANGE 「ロコローション 〜 イケナイ太陽」
■ Stray Kids 「GIANT」
■ timelesz 「because」
■ NewJeans 「Supernatural」
■ 藤井隆 「ナンダカンダ」
■ Hey! Say! JUMP 「UMP」
■ MISIA 「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」
■ Mrs. GREEN APPLE 「ライラック」
22時台
■ Aぇ! group 「《A》BEGINNING」
■ King & Prince 「moooove!!」
■ GLAY 「HOWEVER」「さよならはやさしく」
■ 三代目 J SOUL BROTHERS 「STARS」
■ Snow Man 「タペストリー」
■ NiziU 「SWEET NONFICTION」
■ Perfume 「Cosmic Treat」
■ 星野源 「喜劇」「光の跡」