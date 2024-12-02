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【YouTube音楽チャートトップ10】「オトノケ」や「ライラック」を抑えた1位は世界中で人気の“あの”曲

11月22日から11月28日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
ララック/Mrs.GREENAPPLE、APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ、オトノケ/Creepy Nuts
ララック/Mrs.GREENAPPLE、APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ、オトノケ/Creepy Nuts
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます
11月22日から11月28日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
 

10位　ファタール/GEMN

視聴数：計224万回
チャート掲載週数：21週

9位　モエチャッカファイア/弌誠

視聴数：計275万回
チャート掲載週数：14週

8位　GOAT/Number_i

視聴数：計283万回
チャート掲載週数：48週

7位　かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET

視聴数：計359万回
チャート掲載週数：10週

6位　Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計366万回
チャート掲載週数：46週

5位　Bunny Girl/AKASAKI

視聴数：計425万回
チャート掲載週数：8週

4位　はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計536万回
チャート掲載週数：25週

3位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計536万回
チャート掲載週数：33週

2位　オトノケ/Creepy Nuts

視聴数：計603万回
チャート掲載週数：8週

1位　APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ

視聴数：計687万回
チャート掲載週数：6週

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