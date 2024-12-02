【YouTube音楽チャートトップ10】「オトノケ」や「ライラック」を抑えた1位は世界中で人気の“あの”曲

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
11月22日から11月28日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 ファタール/GEMN
視聴数：計224万回
チャート掲載週数：21週
チャート掲載週数：21週
9位 モエチャッカファイア/弌誠
視聴数：計275万回
チャート掲載週数：14週
8位 GOAT/Number_i
視聴数：計283万回
チャート掲載週数：48週
7位 かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET
視聴数：計359万回
チャート掲載週数：10週
6位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計366万回
チャート掲載週数：46週
5位 Bunny Girl/AKASAKI
視聴数：計425万回
チャート掲載週数：8週
4位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計536万回
チャート掲載週数：25週
3位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計536万回
チャート掲載週数：33週
2位 オトノケ/Creepy Nuts
視聴数：計603万回
チャート掲載週数：8週
1位 APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ
視聴数：計687万回
チャート掲載週数：6週