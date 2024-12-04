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『2024FNS歌謡祭 第一夜』タイムテーブル【出演者・披露曲一覧】こっちのけんと、ILLIT、Snow Manなど出演

『2024FNS歌謡祭』のタイムテーブルをまとめました。こっちのけんと、ILLIT、Snow Man、Mrs. GREEN APPLE、Stray Kidsなどの人気アーティストが出演します🎤
ハフポスト日本版編集部
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Yuliia Kokosha via Getty Images

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フジテレビ系の音楽特番『2024 FNS歌謡祭 第一夜』が、12月4日午後6時半から生放送される。

嵐の相葉雅紀さんと井上清華アナウンサーが司会を務める。

タイムテーブルは以下の通り。（出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）

18時半〜 

ゴスペラーズ×JO1×東方神起×Travis Japan×Number_i×BE:FIRST×Hey! Say! JUMP×増田貴久（NEWS）×宮野真守「クリスマス・イヴ」（山下達郎）

家入レオ「未完成」

NCT DREAM「When I’m With You」

上白石萌音「まぶしい」

こっちのけんと×ハローキティとサンリオの仲間たち「はいよろこんで」

JO1「ICY」

SHOW-WA「君の王子様」

TWS「plot twist」

TREASURE「STUPID -JP ver.-」

19時頃〜

ILLIT「Magnetic」

ano「許婚っきゅん」

尾上右近×松田元太（Travis Japan）超実写映画「ライオン・キング：ムファサ」より「ブラザー／君みたいな兄弟」

Kinki Kids「愛のかたまり」「Amazing Love」

JUJU×菊池風磨（timelesz）「やさしさで溢れるように」

Perfume「Cosmic Treat」

星野源「不思議」

三浦大知×宮野真守×河野純喜（JO1）×RYUHEI（BE:FIRST）「Missing」（久保田利伸）

Mrs. GREEN APPLE「ライラック」

薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」

※アーティストがリスペクトするアーティストPart1

柴咲コウ、NAOTO（三代目 J SOUL BROTHERS）、のっち（Perfume）、深澤辰哉（Snow Man）、山田涼介（Hey! Say! JUMP）

20時頃〜

赤えんぴつ「バイバイ」「好きだ」

工藤静香×倖田來未×MIIHI（NiziU）「慟哭」

工藤静香×増田貴久（NEWS）「嵐の素顔」

Stray Kids「GIANT」

Snow Man「ブラザービート」

timelesz「because」

乃木坂46「歩道橋」

Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」

ゆず×松たか子「Chururi（feat.松たか子）」

21時頃〜

aespa「Supernova」

ENHYPEN「Polaroid Love」

北村匠海（DISH//）「夜空ノムコウ」（SMAP）

ゴスペラーズ×増田貴久（NEWS）「ひとり」

三代目 J SOUL BROTHERS「DEVELOP」

柴咲コウ「硝子窓」（King Gnu）

Snow Man「EMPIRE」

Number_i「INZM」

NewJeans「Ditto」

BE:FIRST「Sailing」

Hey! Say! JUMP「eek!!」

星野源「光の跡」

三浦大知「心拍音」

宮野真守×上白石萌音「世界中の誰よりきっと」（中山美穂&WANDS）

※アーティストがリスペクトするアーティストPart2

井上和（乃木坂46）、MIIHI（NiziU）、宮野真守

※アーティストがリスペクトするアーティストPart3

阿部亮平（Snow Man）、上白石萌音、金城碧海（JO1）、佐藤勝利（timelesz）

22時頃〜

AI「Story」

『Endless SHOCK』カンパニー「Dancing On Broadway」「MUGEN（夢幻）」

木梨憲武×AI×Crystal Kay×DOUBLE×福原みほ×Full Of Harmony×林和希×JAY’ED×Mhiro×露崎春女「伝えなくちゃ」

倖田來未×TREASYRE（T5）「人魚姫」

THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」

DISH//「朝、月面も笑っている」

東方神起「SWEET SURRENDER」

Travis Japan「BO＄＄Y」

NiziU「BELIEVE」

浜崎あゆみ「Rule」「SURREAL」「evolution」

BEGIN「島人ぬ宝」

※アーティストがリスペクトするアーティストPart4

北村匠海（DISH//）、こっちのけんと、三浦大知

※アーティストがリスペクトするアーティストPart5

川村壱馬（THE RAMPAGE）、SHUNTO（BE:FIRST）、白岩瑠姫（JO1）

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