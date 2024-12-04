『2024FNS歌謡祭 第一夜』タイムテーブル【出演者・披露曲一覧】こっちのけんと、ILLIT、Snow Manなど出演

フジテレビ系の音楽特番『2024 FNS歌謡祭 第一夜』が、12月4日午後6時半から生放送される。
嵐の相葉雅紀さんと井上清華アナウンサーが司会を務める。
タイムテーブルは以下の通り。（出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）
18時半〜
ゴスペラーズ×JO1×東方神起×Travis Japan×Number_i×BE:FIRST×Hey! Say! JUMP×増田貴久（NEWS）×宮野真守「クリスマス・イヴ」（山下達郎）
家入レオ「未完成」
NCT DREAM「When I’m With You」
上白石萌音「まぶしい」
こっちのけんと×ハローキティとサンリオの仲間たち「はいよろこんで」
JO1「ICY」
SHOW-WA「君の王子様」
TWS「plot twist」
TREASURE「STUPID -JP ver.-」
19時頃〜
ILLIT「Magnetic」
ano「許婚っきゅん」
尾上右近×松田元太（Travis Japan）超実写映画「ライオン・キング：ムファサ」より「ブラザー／君みたいな兄弟」
Kinki Kids「愛のかたまり」「Amazing Love」
JUJU×菊池風磨（timelesz）「やさしさで溢れるように」
Perfume「Cosmic Treat」
星野源「不思議」
三浦大知×宮野真守×河野純喜（JO1）×RYUHEI（BE:FIRST）「Missing」（久保田利伸）
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」
※アーティストがリスペクトするアーティストPart1
柴咲コウ、NAOTO（三代目 J SOUL BROTHERS）、のっち（Perfume）、深澤辰哉（Snow Man）、山田涼介（Hey! Say! JUMP）
20時頃〜
赤えんぴつ「バイバイ」「好きだ」
工藤静香×倖田來未×MIIHI（NiziU）「慟哭」
工藤静香×増田貴久（NEWS）「嵐の素顔」
Stray Kids「GIANT」
Snow Man「ブラザービート」
timelesz「because」
乃木坂46「歩道橋」
Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」
ゆず×松たか子「Chururi（feat.松たか子）」
21時頃〜
aespa「Supernova」
ENHYPEN「Polaroid Love」
北村匠海（DISH//）「夜空ノムコウ」（SMAP）
ゴスペラーズ×増田貴久（NEWS）「ひとり」
三代目 J SOUL BROTHERS「DEVELOP」
柴咲コウ「硝子窓」（King Gnu）
Snow Man「EMPIRE」
Number_i「INZM」
NewJeans「Ditto」
BE:FIRST「Sailing」
Hey! Say! JUMP「eek!!」
星野源「光の跡」
三浦大知「心拍音」
宮野真守×上白石萌音「世界中の誰よりきっと」（中山美穂&WANDS）
※アーティストがリスペクトするアーティストPart2
井上和（乃木坂46）、MIIHI（NiziU）、宮野真守
※アーティストがリスペクトするアーティストPart3
阿部亮平（Snow Man）、上白石萌音、金城碧海（JO1）、佐藤勝利（timelesz）
22時頃〜
AI「Story」
『Endless SHOCK』カンパニー「Dancing On Broadway」「MUGEN（夢幻）」
木梨憲武×AI×Crystal Kay×DOUBLE×福原みほ×Full Of Harmony×林和希×JAY’ED×Mhiro×露崎春女「伝えなくちゃ」
倖田來未×TREASYRE（T5）「人魚姫」
THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」
DISH//「朝、月面も笑っている」
東方神起「SWEET SURRENDER」
Travis Japan「BO＄＄Y」
NiziU「BELIEVE」
浜崎あゆみ「Rule」「SURREAL」「evolution」
BEGIN「島人ぬ宝」
※アーティストがリスペクトするアーティストPart4
北村匠海（DISH//）、こっちのけんと、三浦大知
※アーティストがリスペクトするアーティストPart5
川村壱馬（THE RAMPAGE）、SHUNTO（BE:FIRST）、白岩瑠姫（JO1）