『2024FNS歌謡祭 第二夜』タイムテーブルが公開。LiSA、LE SSERAFIM、aikoなどが出演【出演者・披露曲一覧】

フジテレビ系列の音楽番組『2024 FNS歌謡祭 第二夜』が、12月11日午後6時半から放送されます。
嵐の相葉雅紀さんと井上清華アナウンサーが司会を務める本番組。第一夜に引き続き、豪華アーティストが出演する予定です。
タイムテーブルは以下の通りです。（出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）
18時半〜
なにわ男子「コイスルヒカリ」
IMP.「ミチシルベ」
コレサワ「元彼女のみなさまへ」
櫻坂46「I want tomorrow to come」
GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」
FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
僕が見たかった青空「好きすぎてUp and down」
19時頃〜
HY「恋をして」
JAEJOONG × 大橋和也（なにわ男子）「粉雪」
Superfly「Charade」
タイトル未定「鼓動」
乃紫「初恋キラー 」
宝鐘マリン「パイパイ仮面でどうかしらん？」
宮本浩次「冬の花」
Mega Shinnosuke「愛とU」
Little Glee Monster「Break out of your bubble」
ミュージカル企画
ミュージカル『ウェイトレス』（高畑充希・ソニン・LilLiCo）「パイの中は？ What’s Inside」「始めよう Opening Up」
ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』（城田優）「抑えがたい欲望」
ミュージカル『レ・ミゼラブル』（生田絵梨花）「夢やぶれて」
20時頃〜
INI「LOUD」
aiko「相思相愛」
生田絵梨花「モンブラン」
AKB48「なんてったってアイドル」
香取慎吾「Circus Funk（feat. Chevon）」
King & Prince「WOW」
THE ALFEE「メリーアン」
SixTONES「THE BALLERS」
松本孝弘（B’z）× 新浜レオン「傷だらけのローラ」（西城秀樹）
宮本浩次 × 渋谷龍太（SUPER BEAVER）「今宵の月のように」
RIIZE「Lucky」
LiSA「QUEEN」
LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」
21時頃〜
幾田りら「ハミング」
GEMN「ファタール」
SUPER EIGHT×岡村靖幸「ハリケーンベイベ」
SUPER BEAVER「小さな革命」
ゼッド×C&K「ジャカ☆ジャ～ン」
ゼッド×AI「NAKAMA」
羊文学「Burning」
平手友梨奈「ALL I WANT」
マカロニえんぴつ「忘レナ唄」
松本孝弘（B’z）×TERU（GLAY）「落陽」（吉田拓郎）