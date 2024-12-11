アートとカルチャーエンタメ音楽タイムテーブル

『2024FNS歌謡祭 第二夜』タイムテーブルが公開。LiSA、LE SSERAFIM、aikoなどが出演【出演者・披露曲一覧】

11日放送の『2024FNS歌謡祭 第二夜』のタイムテーブルを紹介します。aiko、なにわ男子、LiSA、LE SSERAFIMなど、人気アーティストが出演予定です。
ハフポスト日本版編集部
イメージ画像
イメージ画像
Yuliia Kokosha via Getty Images

【あわせて読みたい】戦禍でも。大道芸や海水浴、サッカーや授業を楽しむガザの子どもたち。日常を守ろうとする人々の姿を振り返る

フジテレビ系列の音楽番組『2024 FNS歌謡祭 第二夜』が、12月11日午後6時半から放送されます。

嵐の相葉雅紀さんと井上清華アナウンサーが司会を務める本番組。第一夜に引き続き、豪華アーティストが出演する予定です。

タイムテーブルは以下の通りです。（出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性あり）

18時半〜

なにわ男子「コイスルヒカリ」

IMP.「ミチシルベ」

コレサワ「元彼女のみなさまへ」

櫻坂46「I want tomorrow to come」

GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」

FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」

僕が見たかった青空「好きすぎてUp and down」

19時頃〜

HY「恋をして」

JAEJOONG × 大橋和也（なにわ男子）「粉雪」

Superfly「Charade」

タイトル未定「鼓動」

乃紫「初恋キラー 」

宝鐘マリン「パイパイ仮面でどうかしらん？」

宮本浩次「冬の花」

Mega Shinnosuke「愛とU」

Little Glee Monster「Break out of your bubble」

ミュージカル企画

ミュージカル『ウェイトレス』（高畑充希・ソニン・LilLiCo）「パイの中は？ What’s Inside」「始めよう Opening Up」

ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』（城田優）「抑えがたい欲望」

ミュージカル『レ・ミゼラブル』（生田絵梨花）「夢やぶれて」

20時頃〜

INI「LOUD」

aiko「相思相愛」

生田絵梨花「モンブラン」

AKB48「なんてったってアイドル」

香取慎吾「Circus Funk（feat. Chevon）」

King & Prince「WOW」

THE ALFEE「メリーアン」

SixTONES「THE BALLERS」

松本孝弘（B’z）× 新浜レオン「傷だらけのローラ」（西城秀樹）

宮本浩次 × 渋谷龍太（SUPER BEAVER）「今宵の月のように」

RIIZE「Lucky」

LiSA「QUEEN」

LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」

21時頃〜

幾田りら「ハミング」

GEMN「ファタール」

SUPER EIGHT×岡村靖幸「ハリケーンベイベ」

SUPER BEAVER「小さな革命」

ゼッド×C&K「ジャカ☆ジャ～ン」

ゼッド×AI「NAKAMA」

羊文学「Burning」

平手友梨奈「ALL I WANT」

マカロニえんぴつ「忘レナ唄」

松本孝弘（B’z）×TERU（GLAY）「落陽」（吉田拓郎）

注目記事