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【YouTube音楽チャートトップ10】Mrs.GREEN APPLEやCreepy Nutsをおさえた1位は、世界中で話題の“あの”二人組だった

11月29日から12月5日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
ビターバカンス/Mrs.GREENAPPLE、APT./ロゼ＆ブルーノ・マーズ、オトノケ/Creepy Nuts
ビターバカンス/Mrs.GREENAPPLE、APT./ロゼ＆ブルーノ・マーズ、オトノケ/Creepy Nuts
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます
11月29日から12月5日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
 

10位　GOAT/Number_i

視聴数：計277万回
チャート掲載週数：49週

9位　ファタール/GEMN

視聴数：計327万回
チャート掲載週数：22週

8位　かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET

視聴数：計330万回
チャート掲載週数：11週

7位　Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計344万回
チャート掲載週数：47週

6位　Bunny Girl/AKASAKI

視聴数：計407万回
チャート掲載週数：9週

5位　はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計458万回
チャート掲載週数：26週

4位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計512万回
チャート掲載週数：34週

3位　ビターバカンス/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計521万回
チャート掲載週数：1週

2位　オトノケ/Creepy Nuts

視聴数：計555万回
チャート掲載週数：9週

1位　APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ

視聴数：計664万回
チャート掲載週数：7週

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