最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
11月29日から12月5日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 GOAT/Number_i
視聴数：計277万回
チャート掲載週数：49週
チャート掲載週数：49週
9位 ファタール/GEMN
視聴数：計327万回
チャート掲載週数：22週
8位 かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET
視聴数：計330万回
チャート掲載週数：11週
7位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計344万回
チャート掲載週数：47週
6位 Bunny Girl/AKASAKI
視聴数：計407万回
チャート掲載週数：9週
5位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計458万回
チャート掲載週数：26週
4位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計512万回
チャート掲載週数：34週
3位 ビターバカンス/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計521万回
チャート掲載週数：1週
2位 オトノケ/Creepy Nuts
視聴数：計555万回
チャート掲載週数：9週
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1位 APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ
視聴数：計664万回
チャート掲載週数：7週