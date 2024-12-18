アートとカルチャーランキング音楽usen

有線放送で人気のJ-POPの楽曲は？冨岡愛の「MAYBE」を抑えた1位は“あの”映画の曲【USEN HIT J-POPランキング】

11月29日～12月5日に集計された、最新の有線放送の週間J-POPランキングを紹介します
ハフポスト日本版編集部
HuffPost Japan

【あわせて読みたい】「今年の顔」に選ばれた15組は？有名俳優やアイドルグループなど”あの著名人”が選出。モデルプレスが公開

有線放送サービスを提供する「USEN」が、「週間 USEN HIT J-POPランキング」を発表しました。USENは、リリース前の最新曲やヒット中の話題曲など、多くの支持を集める楽曲のランキング番組を放送しています。

このランキングは、USENの音楽放送におけるオンエア実績や、リスナーからのリクエストデータなどを集計し、作成されています。

11月29日～12月5日に集計された、最新の有線放送の週間J-POPランキングを紹介します。

 

TOP10は？

 10位　草々不一／ロクデナシ

 9位　聖なるクリスマス／音田雅則

 8位　First Christmas feat. JUNON（BE：FIRST）／REIKO

 7位　ライツオフ（feat. なとり）／TAKU INOUE

 6位　Azalea／米津玄師

 5位　Strawberry／This is LAST

 4位　Let’s be ONE／Liella！

 3位　イルミネーション／B’z

 2位　MAYBE／冨岡愛

 1位　ビヨンド～越えてゆこう～／屋比久知奈 with 夏木マリ

1位に輝いた楽曲は屋比久知奈 with 夏木マリの「ビヨンド～越えてゆこう～」でした。12月6日に日本で公開された『モアナと伝説の海2』の劇中歌です。

注目記事