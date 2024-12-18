有線放送で人気のJ-POPの楽曲は？冨岡愛の「MAYBE」を抑えた1位は“あの”映画の曲【USEN HIT J-POPランキング】

有線放送サービスを提供する「USEN」が、「週間 USEN HIT J-POPランキング」を発表しました。USENは、リリース前の最新曲やヒット中の話題曲など、多くの支持を集める楽曲のランキング番組を放送しています。
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このランキングは、USENの音楽放送におけるオンエア実績や、リスナーからのリクエストデータなどを集計し、作成されています。
11月29日～12月5日に集計された、最新の有線放送の週間J-POPランキングを紹介します。
TOP10は？
10位 草々不一／ロクデナシ
9位 聖なるクリスマス／音田雅則
8位 First Christmas feat. JUNON（BE：FIRST）／REIKO
7位 ライツオフ（feat. なとり）／TAKU INOUE
6位 Azalea／米津玄師
5位 Strawberry／This is LAST
4位 Let’s be ONE／Liella！
3位 イルミネーション／B’z
2位 MAYBE／冨岡愛
1位 ビヨンド～越えてゆこう～／屋比久知奈 with 夏木マリ
1位に輝いた楽曲は屋比久知奈 with 夏木マリの「ビヨンド～越えてゆこう～」でした。12月6日に日本で公開された『モアナと伝説の海2』の劇中歌です。