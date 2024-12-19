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【YouTube音楽チャートトップ10】TWICEの新曲やMrs.GREEN APPLEのロングヒットを抑えたのは？3週連続トップは、大流行中の“あの”2人組

12月6日から12月12日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
ライラック/Mrs.GREENAPPLE、APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ、オトノケ/Creepy Nuts
ライラック/Mrs.GREENAPPLE、APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ、オトノケ/Creepy Nuts
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

12月6日から12月12日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　テトリス/柊マグネタイト

視聴数：計289万回

チャート掲載週数：5週

 

 9位　ビターバカンス/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計299万回
チャート掲載週数：2週

 

8位　かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET

視聴数：計307万回
チャート掲載週数：12週
 

7位　Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

 視聴数：計328万回

チャート掲載週数：48週

 

6位　Bunny Girl/AKASAKI 

視聴数：計396万回
チャート掲載週数：9週
 

5位　はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計406万回
チャート掲載週数：27週
 

4位　Strategy （feat. Megan Thee Stallion）/TWICE

視聴数：計475万回
チャート掲載週数：1週
 
 

3位　オトノケ/Creepy Nuts

視聴数：計504万回
チャート掲載週数：10週

2位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計511万回
チャート掲載週数：35週

1位　APT./ROSÉ & Bruno Mars

視聴数：計618万回
チャート掲載週数：8週

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