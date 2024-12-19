【YouTube音楽チャートトップ10】TWICEの新曲やMrs.GREEN APPLEのロングヒットを抑えたのは？3週連続トップは、大流行中の“あの”2人組

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
12月6日から12月12日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 テトリス/柊マグネタイト
視聴数：計289万回
チャート掲載週数：5週
9位 ビターバカンス/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計299万回
チャート掲載週数：2週
8位 かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET
視聴数：計307万回
チャート掲載週数：12週
チャート掲載週数：12週
7位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計328万回
チャート掲載週数：48週
6位 Bunny Girl/AKASAKI
視聴数：計396万回
チャート掲載週数：9週
チャート掲載週数：9週
5位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計406万回
チャート掲載週数：27週
チャート掲載週数：27週
4位 Strategy （feat. Megan Thee Stallion）/TWICE
視聴数：計475万回
チャート掲載週数：1週
チャート掲載週数：1週
3位 オトノケ/Creepy Nuts
視聴数：計504万回
チャート掲載週数：10週
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2位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計511万回
チャート掲載週数：35週
1位 APT./ROSÉ & Bruno Mars
視聴数：計618万回
チャート掲載週数：8週