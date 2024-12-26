ミセス「ライラック」やロゼ＆ブルーノ・ マーズ「APT.」を抑えた人気1位はあの曲だった【YouTube音楽チャートトップ10】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
12月13日から12月19日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 Strategy (feat. Megan Thee Stallion)/TWICE
視聴数：計276万回
チャート掲載週数：2週
チャート掲載週数：2週
9位 GOAT/Number_i
視聴数：計284万回
チャート掲載週数：51週
8位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計325万回
チャート掲載週数：49週
7位 テトリス/柊マグネタイト
視聴数：計332万回
チャート掲載週数：6週
6位 Bunny Girl/AKASAKI
視聴数：計356万回
チャート掲載週数：11週
5位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計417万回
チャート掲載週数：28週
4位 オトノケ/Creepy Nuts
視聴数：計502万回
チャート掲載週数：11週
3位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計509万回
チャート掲載週数：36週
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2位 APT./ロゼ＆ ブルーノ・
マーズ
視聴数：計648万回
チャート掲載週数：9週
1位 かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET
視聴数：計669万回
チャート掲載週数：13週