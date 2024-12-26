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ミセス「ライラック」やロゼ＆ブルーノ・ マーズ「APT.」を抑えた人気1位はあの曲だった【YouTube音楽チャートトップ10】

12月13日から12月19日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
ライラック/Mrs. GREEN APPLE、かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET、APT./ロゼ＆ ブルーノ・ マーズ
ライラック/Mrs. GREEN APPLE、かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET、APT./ロゼ＆ ブルーノ・ マーズ
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます
12月13日から12月19日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
 

10位　Strategy (feat. Megan Thee Stallion)/TWICE

視聴数：計276万回
チャート掲載週数：2週

9位　GOAT/Number_i

視聴数：計284万回
チャート掲載週数：51週

8位　Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計325万回
チャート掲載週数：49週

7位　テトリス/柊マグネタイト

視聴数：計332万回
チャート掲載週数：6週

6位　Bunny Girl/AKASAKI

視聴数：計356万回
チャート掲載週数：11週

5位　はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計417万回
チャート掲載週数：28週

4位　オトノケ/Creepy Nuts

視聴数：計502万回
チャート掲載週数：11週

3位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計509万回
チャート掲載週数：36週

2位　APT./ロゼ＆ ブルーノ・
マーズ

視聴数：計648万回
チャート掲載週数：9週

1位　かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET

視聴数：計669万回
チャート掲載週数：13週

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