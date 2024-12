大谷翔平選手が妻・真美子さんの第1子妊娠を発表。MLB公式も言及、ファン「ついに大谷Jr.が」と祝福の声

大谷選手はインスタグラムで「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(まもなく私たち家族に「小さなルーキー」が加わることが待ちきれません!)」と英語でつづり、愛犬のデコピンと薄いピンク色のベビー服や白いベビーシューズ、赤ちゃんのスタンプで一部を隠した小さなエコー写真を公開した。