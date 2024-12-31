「CDTV」年越しライブ・タイムテーブル【2024→2025】 Mrs. GREEN APPLE やBE:FIRSTら出演

【午後11時45分台】
「いくぜ！2025！年忘れヒットソングメドレー」
INI「FANFARE」
Kis-My-Ft2「SHE! HER! HER!」
SUPER BEAVER「突破口」
T.M.Revolution「WHITE BREATH」
Travis Japan「Crazy Crazy」
BE:FIRST「Boom Boom Back」
FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
ME:I「Click」
【深夜0時台】
「2025 新春ヒットソングメドレー」
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
JO1「Love seeker」
GENERATIONS「AGEHA」
DA PUMP「U.S.A.」
マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」
ーーー
INI「MORE」
SUPER BEAVER「小さな革命」
超特急「AwA AwA」
中島健人「jealous」
BE：FIRST「Sailing」
ーーー
「2025年開幕！ミセスSPメドレー」
Mrs. GREEN APPLE「私は最強」「コロンブス」「StaRt」
ーーー
LiSA「QUEEN」
【深夜1時台】
Aqua Timez「生きて」
Kis-My-Ft2「Curtain call」
GENERATIONS「Cozy」
DA PUMP「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」
TOMORROW X TOGETHER「Over The Moon」
Travis Japan「BO$$Y」
西川貴教 with t.komuro「FREEDOM」
乃木坂46「歩道橋」
FUNKY MONKEY BΛBY’S「YOU」
Little Glee Monster「Memories」
LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」
ーーー
「新春ダンスソングメドレー」
THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」
JO1「JOin us!!」
s**t kingz「What You See feat. Maddy Soma」
【深夜2時台】
アイナ・ジ・エンド「Poppin’ Run」
AKB48「なんてったってアイドル」
A.B.C-Z「ヒリヒリさせて」
&TEAM「雪明かり（Yukiakari）」
川崎鷹也「夕陽の上」
北山宏光「DON’T WANNA DIE」
Tani Yuuki「おかえり」
FANTASTICS「Got Boost?」
BABYMONSTER「DRIP」
MAZZEL「MAZQUERADE」
マカロニえんぴつ「忘レナ唄」
ME:I「Sweetie」
三宅健「iDOLING」
M!LK「エビバディグッジョブ！」
RIIZE「Lucky」
ーーー
「2025 新春かわいいメドレー」
＝LOVE「絶対アイドル辞めないで」
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」
≠ME「ラストチャンス、ラストダンス」
FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
【深夜3時台】
「2025 新春ノンストップフェス」
IMP.「ミチシルベ」
Aile The Shota「さよならシティライト」
NCT WISH「Wishful Winter」
神はサイコロを振らない「火花」
KATSEYE「My Way」
CANDY TUNE「キス・ミー・パティシエ」
NEXZ「Ride the Vibe （Japanese Ver.）」
BALLISTIK BOYZ「SAY IT」
THE BEAT GARDEN「わたし」
BREAKERZ「Miss Mystery」
モーニング娘。❜25「勇敢なダンス」
由薫「Sunshade」
ONE N’ ONLY「Fiesta」
【深夜4時台】
「2025 新春ノンストップフェス」
IS:SUE「THE FLASH GIRL」
輝叶「ICY」
THE JET BOY BANGERZ「UNBREAKABLE」
シャイトープ「再会」
SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー！」
SUPER★DRAGON「Sweets」
DXTEEN「Level Up」
≒JOY「初恋シンデレラ」
野田愛実「明日」
Hi-Fi Un!corn「Left or Right」
ハンブレッダーズ「⚡」
舟津真翔「一目惚れ」
FLOW「GO!!!」
Mega Shinnosuke「愛とU（CDTVライブ！ライブ！SP ver.）」
LIL LEAGUE「刺激最優先」
REIKO「First Christmas feat. JUNON （BE:FIRST）」