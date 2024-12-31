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【YouTube音楽チャートトップ10】Creepy Nuts「オトノケ」やミセス「ライラック」を抑えた1位は世界中で引っ張りだこの“あの”2人組

12月20日から12月26日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
ライラック/Mrs.GREEN APPLE、APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ、オトノケ/Creepy Nuts
ライラック/Mrs.GREEN APPLE、APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ、オトノケ/Creepy Nuts
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
 

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

 
12月20日から12月26日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
 

10位　モニタリング feat. 初音ミク/DECO*27

視聴数：計325万回
チャート掲載週数：5週　

9位　クリスマスソング/back number

視聴数：計335万回
チャート掲載週数：62週

8位　Bunny Girl/AKASAKI

視聴数：計338万回
チャート掲載週数：12週

7位　Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計347万回
チャート掲載週数：50週

6位　テトリス/柊マグネタイト

視聴数：計356万回
チャート掲載週数：7週

5位　はいよろこんで/こっちのけんと

 

視聴数：計480万回
チャート掲載週数：29週

4位　かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET

視聴数：計501万回
チャート掲載週数：14週

3位　オトノケ/Creepy Nuts

視聴数：計519万回
チャート掲載週数：12

2位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計553万回
チャート掲載週数：37週

1位　APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ

視聴数：計614万回
チャート掲載週数：10週

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