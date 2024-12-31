【YouTube音楽チャートトップ10】Creepy Nuts「オトノケ」やミセス「ライラック」を抑えた1位は世界中で引っ張りだこの“あの”2人組

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
12月20日から12月26日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 モニタリング feat. 初音ミク/DECO*27
視聴数：計325万回
チャート掲載週数：5週
チャート掲載週数：5週
9位 クリスマスソング/back number
視聴数：計335万回
チャート掲載週数：62週
8位 Bunny Girl/AKASAKI
視聴数：計338万回
チャート掲載週数：12週
7位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計347万回
チャート掲載週数：50週
6位 テトリス/柊マグネタイト
視聴数：計356万回
チャート掲載週数：7週
5位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計480万回
チャート掲載週数：29週
4位 かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET
視聴数：計501万回
チャート掲載週数：14週
3位 オトノケ/Creepy Nuts
視聴数：計519万回
チャート掲載週数：12
2位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計553万回
チャート掲載週数：37週
1位 APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ
視聴数：計614万回
チャート掲載週数：10週
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