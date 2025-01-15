【YouTube音楽チャートトップ10】ロゼ「APT.」やこっちのけんと「はいよろこんで」を抑えた1位はあの曲

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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1月3日から1月9日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 テトリス／柊マグネタイト
視聴数：計300万回
チャート掲載週数：9週
9位 ケセラセラ／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計318万回
チャート掲載週数：56週
8位 SBY／Snow Man
視聴数：計352万回
チャート掲載週数：2週
7位 晩餐歌／tuki.
視聴数：計359万回
チャート掲載週数：59週
6位 Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
視聴数：計371万回
チャート掲載週数：52週
5位 オトノケ／Creepy Nuts
視聴数：計431万回
チャート掲載週数：14週
4位 かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET
視聴数：計454万回
チャート掲載週数：16週
3位 APT.／ロゼ & ブルーノ・マーズ
視聴数：計514万回
チャート掲載週数：12週
2位 はいよろこんで／こっちのけんと
視聴数：計632万回
チャート掲載週数：31週
1位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計963万回
チャート掲載週数：39週
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