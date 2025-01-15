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【YouTube音楽チャートトップ10】ロゼ「APT.」やこっちのけんと「はいよろこんで」を抑えた1位はあの曲

1月3日から1月9日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました🎵
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

1月3日から1月9日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　テトリス／柊マグネタイト

視聴数：計300万回
チャート掲載週数：9週　

9位　ケセラセラ／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計318万回
チャート掲載週数：56週

8位　SBY／Snow Man

視聴数：計352万回
チャート掲載週数：2週

7位　晩餐歌／tuki.

視聴数：計359万回
チャート掲載週数：59週

6位　Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts

視聴数：計371万回
チャート掲載週数：52週 

5位　オトノケ／Creepy Nuts

視聴数：計431万回
チャート掲載週数：14週 

4位　かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET

視聴数：計454万回
チャート掲載週数：16週 

3位　APT.／ロゼ & ブルーノ・マーズ

視聴数：計514万回
チャート掲載週数：12週 

2位　はいよろこんで／こっちのけんと

視聴数：計632万回
チャート掲載週数：31週 

1位　ライラック／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計963万回
チャート掲載週数：39週 

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