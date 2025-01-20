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ロゼ&ブルーノ・マーズやこっちのけんとを抑えた1位は“あの”大人気バンド！【YouTube音楽チャートトップ10】

1月10日から1月16日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
はいよろこんで/こっちのけんと、ライラック/Mrs. GREEN APPLE、APT./ロゼ＆ ブルーノ・ マーズ
はいよろこんで/こっちのけんと、ライラック/Mrs. GREEN APPLE、APT./ロゼ＆ ブルーノ・ マーズ
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

1月10日から1月16日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　テトリス/柊マグネタイト

視聴数：計312万回
チャート掲載週数：10週

9位　UNDEAD/YOASOBI

視聴数：計322万回
チャート掲載週数：29週

8位　Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts

視聴数：計339万回
チャート掲載週数：53週

7位　晩餐歌/tuki.

視聴数：計348万回
チャート掲載週数：60週

6位　ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計359万回
チャート掲載週数：57週

5位　オトノケ/Creepy Nuts

視聴数：計388万回
チャート掲載週数：15週 

4位　かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET

視聴数：計452万回
チャート掲載週数：17週 

3位　はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計470万回
チャート掲載週数：32週 

2位　APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ

視聴数：計513万回
チャート掲載週数：13週 

1位　ライラック／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計967万回
チャート掲載週数：40週 

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