ロゼ&ブルーノ・マーズやこっちのけんとを抑えた1位は“あの”大人気バンド！【YouTube音楽チャートトップ10】

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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1月10日から1月16日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 テトリス/柊マグネタイト
視聴数：計312万回
チャート掲載週数：10週
9位 UNDEAD/YOASOBI
視聴数：計322万回
チャート掲載週数：29週
8位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts
視聴数：計339万回
チャート掲載週数：53週
7位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計348万回
チャート掲載週数：60週
6位 ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計359万回
チャート掲載週数：57週
5位 オトノケ/Creepy Nuts
視聴数：計388万回
チャート掲載週数：15週
4位 かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET
視聴数：計452万回
チャート掲載週数：17週
3位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計470万回
チャート掲載週数：32週
2位 APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ
視聴数：計513万回
チャート掲載週数：13週
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1位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計967万回
チャート掲載週数：40週