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【YouTube音楽チャートトップ10】「APT.」「ダーリン」を抑えた1位は、レコ大受賞の"あの曲"だった

1月17日から1月23日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
ダーリン/Mrs.GREEN APPLE、ライラック/Mrs.GREEN APPLE、APT./ロゼ&ブルーノ・マーズ
ダーリン/Mrs.GREEN APPLE、ライラック/Mrs.GREEN APPLE、APT./ロゼ&ブルーノ・マーズ
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

1月17日から1月23日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　Plazma/米津玄師

視聴数：計318万回
チャート掲載週数：1週

9位　晩餐歌/tuki.

視聴数：計326万回
チャート掲載週数：61週

8位　ケセラセラ/Mrs.GREEN APPLE

視聴数：計326万回
チャート掲載週数：58週

7位　オトノケ

視聴数：計339万回
チャート掲載週数：16週

6位　UNDEAD/YOASOBI

視聴数：計339万回
チャート掲載週数：30週

5位　はいよろこんで/こっちのけんと

視聴数：計380万回
チャート掲載週数：33週

4位　かわいいだけじゃだめですか/CUTIE STREET

視聴数：計390万回
チャート掲載週数：18週

3位　APT./ロゼ&ブルーノ・マーズ

視聴数：計449万回
チャート掲載週数：14週

2位　ダーリン/Mrs.GREEN APPLE

視聴数：計560万回
チャート掲載週数：1週

1位　ライラック/Mrs.GREEN APPLE

視聴数：計866万回
チャート掲載週数：41週

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