【YouTube音楽チャートトップ10】「APT.」「ダーリン」を抑えた1位は、レコ大受賞の"あの曲"だった

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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1月17日から1月23日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 Plazma/米津玄師
視聴数：計318万回
チャート掲載週数：1週
9位 晩餐歌/tuki.
視聴数：計326万回
チャート掲載週数：61週
8位 ケセラセラ/Mrs.GREEN APPLE
視聴数：計326万回
チャート掲載週数：58週
7位 オトノケ
視聴数：計339万回
チャート掲載週数：16週
6位 UNDEAD/YOASOBI
視聴数：計339万回
チャート掲載週数：30週
5位 はいよろこんで/こっちのけんと
視聴数：計380万回
チャート掲載週数：33週
4位 かわいいだけじゃだめですか/CUTIE STREET
視聴数：計390万回
チャート掲載週数：18週
3位 APT./ロゼ&ブルーノ・マーズ
視聴数：計449万回
チャート掲載週数：14週
2位 ダーリン/Mrs.GREEN APPLE
視聴数：計560万回
チャート掲載週数：1週
1位 ライラック/Mrs.GREEN APPLE
視聴数：計866万回
チャート掲載週数：41週
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