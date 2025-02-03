【YouTube音楽チャートトップ10】「Plazma」と「ダーリン」を抑えた1位は、806万回以上視聴された“あの”曲

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
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1月24日から1月30日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 テトリス／柊マグネタイト
視聴数：計309万回
チャート掲載週数：12週
9位 はいよろこんで／こっちのけんと
視聴数：計339万回
チャート掲載週数：34週
8位 オトノケ／Creepy Nuts
視聴数：計346万回
チャート掲載週数：17週
7位 UNDEAD／YOASOBI
視聴数：計378万回
チャート掲載週数：31週
6位 かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET
視聴数：計391万回
チャート掲載週数：19週
5位 GOD_i／Number_i
視聴数：計415万回
チャート掲載週数：1週
4位 APT.／ロゼ & ブルーノ・マーズ
視聴数：計442万回
チャート掲載週数：15週
3位 Plazma／米津玄師
視聴数：計456万回
チャート掲載週数：2週
2位 ダーリン／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計614万回
チャート掲載週数：2週
1位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計806万回
チャート掲載週数：42週
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