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【YouTube音楽チャートトップ10】「Plazma」と「ダーリン」を抑えた1位は、806万回以上視聴された“あの”曲

1月24日から1月30日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

1月24日から1月30日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　テトリス／柊マグネタイト

視聴数：計309万回
チャート掲載週数：12週

9位　はいよろこんで／こっちのけんと

視聴数：計339万回
チャート掲載週数：34週

8位　オトノケ／Creepy Nuts

視聴数：計346万回
チャート掲載週数：17週

7位　UNDEAD／YOASOBI

視聴数：計378万回
チャート掲載週数：31週

6位　かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET

視聴数：計391万回
チャート掲載週数：19週

5位　GOD_i／Number_i

視聴数：計415万回
チャート掲載週数：1週

4位　APT.／ロゼ & ブルーノ・マーズ

視聴数：計442万回
チャート掲載週数：15週

3位　Plazma／米津玄師

視聴数：計456万回
チャート掲載週数：2週

2位　ダーリン／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計614万回
チャート掲載週数：2週

1位　ライラック／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計806万回
チャート掲載週数：42週

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