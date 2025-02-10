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【YouTube音楽チャートトップ10】「かわいいだけじゃだめですか？」や「ダーリン」を抑えた1位は“あの”曲

1月31日から2月6日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

1月31日から2月6日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　オトノケ／Creepy Nuts

視聴数：計301万回
チャート掲載週数：18週

9位　テトリス／柊マグネタイト

視聴数：計302万回
チャート掲載週数：13週

8位　モニタリング (feat. 初音ミク)／DECO*27

視聴数：計303万回
チャート掲載週数：11週

7位　Spacecraft／BE:FIRST

視聴数：計345万回
チャート掲載週数：1週

6位　Plazma／米津玄師

視聴数：計356万回
チャート掲載週数：3週

5位　UNDEAD／YOASOBI

視聴数：計376万回
チャート掲載週数：32週

4位　APT.／ロゼ & ブルーノ・マーズ

視聴数：計429万回
チャート掲載週数：16週

3位　かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET

視聴数：計427万回
チャート掲載週数：20週

2位　ダーリン／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計508万回
チャート掲載週数：3週

1位　ライラック／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計745万回
チャート掲載週数：43週

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