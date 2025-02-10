【YouTube音楽チャートトップ10】「かわいいだけじゃだめですか？」や「ダーリン」を抑えた1位は“あの”曲

最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます。
1月31日から2月6日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 オトノケ／Creepy Nuts
視聴数：計301万回
チャート掲載週数：18週
9位 テトリス／柊マグネタイト
視聴数：計302万回
チャート掲載週数：13週
8位 モニタリング (feat. 初音ミク)／DECO*27
視聴数：計303万回
チャート掲載週数：11週
7位 Spacecraft／BE:FIRST
視聴数：計345万回
チャート掲載週数：1週
6位 Plazma／米津玄師
視聴数：計356万回
チャート掲載週数：3週
5位 UNDEAD／YOASOBI
視聴数：計376万回
チャート掲載週数：32週
4位 APT.／ロゼ & ブルーノ・マーズ
視聴数：計429万回
チャート掲載週数：16週
3位 かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET
視聴数：計427万回
チャート掲載週数：20週
2位 ダーリン／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計508万回
チャート掲載週数：3週
1位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計745万回
チャート掲載週数：43週
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