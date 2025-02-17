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【YouTube音楽チャートトップ10】「かわいいだけじゃだめですか？」や「ダーリン」を抑えた1位は“あの”曲

2月7日から2月13日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2月7日から2月13日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　オトノケ／Creepy Nuts

視聴数：計281万回
チャート掲載週数：19週

9位　テトリス／柊マグネタイト

視聴数：計302万回
チャート掲載週数：14週

8位　モニタリング (feat. 初音ミク)／DECO*27

視聴数：計311万回
チャート掲載週数：12週

7位　Plazma／米津玄師

視聴数：計316万回
チャート掲載週数：4週

6位　UNDEAD／YOASOBI

視聴数：計394万回
チャート掲載週数：33週

5位　APT.／ロゼ & ブルーノ・マーズ

視聴数：計444万回
チャート掲載週数：17週

 

4位　Spacecraft／BE:FIRST

視聴数：計467万回
チャート掲載週数：2週

3位　かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET

視聴数：計474万回
チャート掲載週数：21週

2位　ダーリン／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計513万回
チャート掲載週数：4週

1位　ライラック／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計728万回
チャート掲載週数：44週

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