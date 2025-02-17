【YouTube音楽チャートトップ10】「かわいいだけじゃだめですか？」や「ダーリン」を抑えた1位は“あの”曲

2月7日から2月13日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 オトノケ／Creepy Nuts
視聴数：計281万回
チャート掲載週数：19週
9位 テトリス／柊マグネタイト
視聴数：計302万回
チャート掲載週数：14週
8位 モニタリング (feat. 初音ミク)／DECO*27
視聴数：計311万回
チャート掲載週数：12週
7位 Plazma／米津玄師
視聴数：計316万回
チャート掲載週数：4週
6位 UNDEAD／YOASOBI
視聴数：計394万回
チャート掲載週数：33週
5位 APT.／ロゼ & ブルーノ・マーズ
視聴数：計444万回
チャート掲載週数：17週
4位 Spacecraft／BE:FIRST
視聴数：計467万回
チャート掲載週数：2週
3位 かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET
視聴数：計474万回
チャート掲載週数：21週
2位 ダーリン／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計513万回
チャート掲載週数：4週
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1位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計728万回
チャート掲載週数：44週