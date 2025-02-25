NEWS宝くじ2025年発売

春一番くじ2025、いつ発売？当選金額は？抽選日は？

2025年の春一番くじ。当選金額は1等と前後賞を合わせて5000万円です。特別賞として「新生活応援賞」も用意されています。
ハフポスト日本版編集部

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2025年の春一番くじが3月11日、東京都、関東・中部・東北、近畿、西日本の4ブロックで発売される。1枚200円。販売は3月31日まで。

抽選は4月4日、各ブロックで行われ、当選番号が決まる予定だ。

当選金額は1等と前後賞を合わせて5000万円。特別賞として「新生活応援賞」（3万円）が各ブロックで用意されている。

当選金額と当選本数は以下の通り。

【第2615回東京都宝くじ】

■1等（3000万円）1本

■1等の前後賞（1000万円）2本

■1等の組違い賞（10万円）34本

■2等（30万円）140本

■3等（1万円）7000本

■4等（1000円）3万5000本

■5等（200円）35万本

■新生活応援賞（3万円）1400本

【第2677回関東・中部・東北自治宝くじ】

■1等（3000万円）1本

■1等の前後賞（1000万円）2本

■1等の組違い賞（10万円）109本

■2等（30万円）440本

■3等（1万円）3万3000本

■4等（1000円）11万本

■5等（200円）110万本

■新生活応援賞（3万円）4400本

【第2799回近畿宝くじ】

■1等（3000万円）1本

■1等の前後賞（1000万円）2本

■1等の組違い賞（10万円）29本

■2等（30万円）120本

■3等（1万円）6000本

■4等（1000円）3万本

■5等（200円）30万本

■新生活応援賞（3万円）1200本

【第2485回西日本宝くじ】

■1等（3000万円）1本

■1等の前後賞（1000万円）2本

■1等の組違い賞（10万円）49本

■2等（30万円）150本

■3等（1万円）1万5000本

■4等（1000円）5万本

■5等（200円）50万本

■新生活応援賞（3万円）2000本 

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