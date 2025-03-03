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人気の曲ランキング。「怪獣」「かわいいだけじゃだめですか？」を抑えた1位は“あの曲”【YouTube音楽チャートトップ10】

2月21日から2月27日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
HuffPost Japan

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます

2月21日から2月27日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位　Plazma/米津玄師

視聴数：計247万回

チャート掲載週数：6週

9位　テトリス/柊マグネタイト

視聴数：計258万回

チャート掲載週数：16週

8位　アイドル/YOASOBI

視聴数：計267万回

チャート掲載週数：53週

7位　モニタリング (feat. 初音ミク)/DECO*27

視聴数：計286万回

チャート掲載週数：14週　 

6位　APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ

視聴数：計329万回

チャート掲載週数：19週

5位　UNDEAD/YOASOBI

視聴数：計361万回

チャート掲載週数：35週 

4位　ダーリン/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計414万回

チャート掲載週数：6週

3位　かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET

視聴数：計429万回

チャート掲載週数：23週 

2位　怪獣/サカナクション

視聴数：計593万回
チャート掲載週数：2週

1位　ライラック/Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計668万回
チャート掲載週数：46週

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