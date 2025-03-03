人気の曲ランキング。「怪獣」「かわいいだけじゃだめですか？」を抑えた1位は“あの曲”【YouTube音楽チャートトップ10】

2月21日から2月27日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 Plazma/米津玄師
視聴数：計247万回
チャート掲載週数：6週
9位 テトリス/柊マグネタイト
視聴数：計258万回
チャート掲載週数：16週
8位 アイドル/YOASOBI
視聴数：計267万回
チャート掲載週数：53週
7位 モニタリング (feat. 初音ミク)/DECO*27
視聴数：計286万回
チャート掲載週数：14週
6位 APT./ロゼ & ブルーノ・マーズ
視聴数：計329万回
チャート掲載週数：19週
5位 UNDEAD/YOASOBI
視聴数：計361万回
チャート掲載週数：35週
4位 ダーリン/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計414万回
チャート掲載週数：6週
3位 かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET
視聴数：計429万回
チャート掲載週数：23週
2位 怪獣/サカナクション
視聴数：計593万回
チャート掲載週数：2週
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1位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計668万回
チャート掲載週数：46週