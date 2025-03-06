NEWS2025年ブルーインパルスフライト

ブルーインパルス2025年スケジュール。4月は大阪・関西万博などで飛行予定

航空自衛隊の公式Xアカウントが2025年のブルーインパルスのフライト予定を公開しました。
ハフポスト日本版編集部

航空自衛隊の公式Xアカウントが3月5日、2025年のブルーインパルスの飛行予定を公開しました

4月には大阪・関西万博（大阪府）、9月には東京2025世界陸上競技選手権大会（東京都）、11月には東京2025デフリンピック（福島県楢葉町）などでフライトが予定されています。

【動画】青空に映えるブルーインパルスのフライト（2024年入間航空祭など）

4〜11月のスケジュールは以下の通りです。

【4月】

4月13日（日）　2025年日本国際博覧会「大阪・関西万博」（大阪府）

4月27日（日）　第14旅団創隊19周年善通寺駐屯地開設75周年記念行事（香川県善通寺市）

【5月】

5月25日（日）　令和7年度美保基地航空祭（美保基地）

【6月】

6月1日（日）　上富良野駐屯地創立70周年記念行事（上富良野駐屯地）

6月8日（日）　基地開設70周年防府航空祭～幸せます防府北～（防府北基地）

【7月】

7月21日（月）　日本三景の日記念事業（宮城県松島町）

7月26日（土）　合併20周年記念東北町湖水まつり花火大会（青森県東北町）

【8月】

8月2日（土）　令和7年度第53回ひみまつり（富山県氷見市）

8月30日（土）　東松島夏まつり2025（宮城県東松島市）

8月31日（日）　令和7年度松島基地航空祭（松島基地）

【9月】

9月13日（土）　東京2025世界陸上競技選手権大会（東京都）

9月21日（日）　令和7年度三沢基地航空祭（三沢基地）

9月27日（土）　大洗町誕生70周年記念事業「大洗海上花火大会」（茨城県大洗町）

【10月】

10月19日（日）　岐阜基地航空祭2025（岐阜基地）

10月26日（日）　エアフェスタ浜松2025（浜松基地）

【11月】

11月3日（月）　入間航空祭（入間基地）

11月15日（土）　東京2025デフリンピック（福島県楢葉町）

11月30日（日）　令和7年度築城基地航空祭（築城基地）

※飛行予定は天候などによって中止や延期になる可能性があります。

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