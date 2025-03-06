ブルーインパルス2025年スケジュール。4月は大阪・関西万博などで飛行予定

航空自衛隊の公式Xアカウントが3月5日、2025年のブルーインパルスの飛行予定を公開しました。
4月には大阪・関西万博（大阪府）、9月には東京2025世界陸上競技選手権大会（東京都）、11月には東京2025デフリンピック（福島県楢葉町）などでフライトが予定されています。
4〜11月のスケジュールは以下の通りです。
【4月】
4月13日（日） 2025年日本国際博覧会「大阪・関西万博」（大阪府）
4月27日（日） 第14旅団創隊19周年善通寺駐屯地開設75周年記念行事（香川県善通寺市）
【5月】
5月25日（日） 令和7年度美保基地航空祭（美保基地）
【6月】
6月1日（日） 上富良野駐屯地創立70周年記念行事（上富良野駐屯地）
6月8日（日） 基地開設70周年防府航空祭～幸せます防府北～（防府北基地）
【7月】
7月21日（月） 日本三景の日記念事業（宮城県松島町）
7月26日（土） 合併20周年記念東北町湖水まつり花火大会（青森県東北町）
【8月】
8月2日（土） 令和7年度第53回ひみまつり（富山県氷見市）
8月30日（土） 東松島夏まつり2025（宮城県東松島市）
8月31日（日） 令和7年度松島基地航空祭（松島基地）
【9月】
9月13日（土） 東京2025世界陸上競技選手権大会（東京都）
9月21日（日） 令和7年度三沢基地航空祭（三沢基地）
9月27日（土） 大洗町誕生70周年記念事業「大洗海上花火大会」（茨城県大洗町）
【10月】
10月19日（日） 岐阜基地航空祭2025（岐阜基地）
10月26日（日） エアフェスタ浜松2025（浜松基地）
【11月】
11月3日（月） 入間航空祭（入間基地）
11月15日（土） 東京2025デフリンピック（福島県楢葉町）
11月30日（日） 令和7年度築城基地航空祭（築城基地）
※飛行予定は天候などによって中止や延期になる可能性があります。