春一番くじ2025、いつまで買える？抽選日は？当選金額は？

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2025年の春一番くじが3月11日、東京都、関東・中部・東北、近畿、西日本の4ブロックで発売された。1枚200円。販売は3月31日まで。
抽選は4月4日、各ブロックで行われ、当選番号が決まる予定だ。
当選金額は1等と前後賞を合わせて5000万円。特別賞として「新生活応援賞」（3万円）が各ブロックで用意されている。
当選金額と当選本数は以下の通り。
【第2615回東京都宝くじ】
■1等（3000万円）1本
■1等の前後賞（1000万円）2本
■1等の組違い賞（10万円）34本
■2等（30万円）140本
■3等（1万円）7000本
■4等（1000円）3万5000本
■5等（200円）35万本
■新生活応援賞（3万円）1400本
【第2677回関東・中部・東北自治宝くじ】
■1等（3000万円）1本
■1等の前後賞（1000万円）2本
■1等の組違い賞（10万円）109本
■2等（30万円）440本
■3等（1万円）3万3000本
■4等（1000円）11万本
■5等（200円）110万本
■新生活応援賞（3万円）4400本
【第2799回近畿宝くじ】
■1等（3000万円）1本
■1等の前後賞（1000万円）2本
■1等の組違い賞（10万円）29本
■2等（30万円）120本
■3等（1万円）6000本
■4等（1000円）3万本
■5等（200円）30万本
■新生活応援賞（3万円）1200本
【第2485回西日本宝くじ】
■1等（3000万円）1本
■1等の前後賞（1000万円）2本
■1等の組違い賞（10万円）49本
■2等（30万円）150本
■3等（1万円）1万5000本
■4等（1000円）5万本
■5等（200円）50万本
■新生活応援賞（3万円）2000本