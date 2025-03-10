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【YouTube音楽チャートトップ10】「怪獣」や「BOW AND ARROW」を抑えた1位はあの曲

2月28日から3月6日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます
2月28〜3月6日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 モニタリング（feat. 初音ミク）／DECO*27

視聴数：計273万回

チャート掲載週数：15週

9位 Rock This Party／timelesz

視聴数：計286万回

チャート掲載週数：1週

8位アイドル／YOASOBI

視聴数：計340万回

チャート掲載週数：54週

7位 ダーリン／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計348万回

チャート掲載週数：7週

6位 UNDEAD／YOASOBI

視聴数：計389万回

チャート掲載週数：36週

5位 かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET

視聴数：計412万回

チャート掲載週数：24週

4位 怪獣／サカナクション

視聴数：計428万回

チャート掲載週数：3週

3位 BOW AND ARROW／米津玄師

視聴数：計455万回

チャート掲載週数：6週

2位 APT.／ロゼ＆ブルーノ・マーズ

視聴数：計518万回

チャート掲載週数：20週

1位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計683万回

チャート掲載週数：47週

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