【YouTube音楽チャートトップ10】「怪獣」や「BOW AND ARROW」を抑えた1位はあの曲

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
2月28〜3月6日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 モニタリング（feat. 初音ミク）／DECO*27
視聴数：計273万回
チャート掲載週数：15週
9位 Rock This Party／timelesz
視聴数：計286万回
チャート掲載週数：1週
8位アイドル／YOASOBI
視聴数：計340万回
チャート掲載週数：54週
7位 ダーリン／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計348万回
チャート掲載週数：7週
6位 UNDEAD／YOASOBI
視聴数：計389万回
チャート掲載週数：36週
5位 かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET
視聴数：計412万回
チャート掲載週数：24週
4位 怪獣／サカナクション
視聴数：計428万回
チャート掲載週数：3週
3位 BOW AND ARROW／米津玄師
視聴数：計455万回
チャート掲載週数：6週
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2位 APT.／ロゼ＆ブルーノ・マーズ
視聴数：計518万回
チャート掲載週数：20週
1位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計683万回
チャート掲載週数：47週