「日本人の洋楽離れ」に危機感。ユニバーサル ミュージックがレディー・ガガら最新の楽曲を使った英語教育に進出

「洋楽の売り上げ10%以下に」

「he」が指すのは? 「父親」でも「彼氏」でもなく…

たとえば「My mama told me when I was young “We are all born superstars”」という歌詞では、直訳に加え、どういう意図で「スーパースター」という言葉が使われているのかをグループで討論。学生たちからは「私たち一人一人が特別な存在だから自分を信じよう」などの解釈があがった。

また、「“There’s nothing wrong with loving who you are” She said,“’Cause he made you perfect, babe”」という歌詞では「he」は誰を指すのかを考えた。学生たちからは「父親?」「彼氏?」などの声が上がったが、吉川さんは「he=God(神様)のことで、キリスト教文化圏では、Godはheと表現されることがある」と解説した。