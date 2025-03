カブス・タイヨン投手、東京・秋葉原でポケモンカードをゲット「電気街は最高だった！」

タイヨン投手は来日前の12日、自身のXで「Off to Japan today! Anyone have local Tokyo Pokemon/Hobby Shop recs? What about pour over coffee spots?(今日、日本に出発。誰か東京のポケモンホビーショップ知ってる?コーヒーショップはどうですか?)」とファンに質問しました。

14日になり、再びXを更新。「Okay thank you for all of the recommendations!! Akihabara “electric city” was electric! Had to get some Tokyo keepsakes to add to the collection(たくさんのおすすめありがとうございました。秋葉原の電気街は最高だった! コレクションを増やすために、手に入れなければならなかった)とつづり、動画を投稿。購入したと見られるポケモンカードが映っています。