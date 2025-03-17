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【YouTube音楽チャートトップ10】「BOW AND ARROW」や「怪獣」を抑えた1位はあの曲

3月7日から3月13日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます
3月7〜3月13日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 倍倍FIGHT!(Live)／CANDY TUNE

視聴数：計252万回

チャート掲載週数：4週

9位 アイドル／YOASOBI

視聴数：計257万回

チャート掲載週数：55週

8位モニタリング（feat. 初音ミク）／DECO*27

視聴数：計262万回

チャート掲載週数：16週

7位 APT. ／ロゼ＆ブルーノ・マーズ

視聴数：計302万回

チャート掲載週数：21週

6位 ダーリン／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計312万回

チャート掲載週数：8週

5位 UNDEAD／YOASOBI

視聴数：計357万回

チャート掲載週数：37週

4位 怪獣／サカナクション

視聴数：計374万回

チャート掲載週数：4週

3位 かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET

視聴数：計408万回

チャート掲載週数：25週

2位 BOW AND ARROW／米津玄師

視聴数：計586万回

チャート掲載週数：7週

1位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計650万回

チャート掲載週数：48週

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