【YouTube音楽チャートトップ10】「BOW AND ARROW」や「怪獣」を抑えた1位はあの曲

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
3月7〜3月13日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 倍倍FIGHT!(Live)／CANDY TUNE
視聴数：計252万回
チャート掲載週数：4週
9位 アイドル／YOASOBI
視聴数：計257万回
チャート掲載週数：55週
8位モニタリング（feat. 初音ミク）／DECO*27
視聴数：計262万回
チャート掲載週数：16週
7位 APT. ／ロゼ＆ブルーノ・マーズ
視聴数：計302万回
チャート掲載週数：21週
6位 ダーリン／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計312万回
チャート掲載週数：8週
5位 UNDEAD／YOASOBI
視聴数：計357万回
チャート掲載週数：37週
4位 怪獣／サカナクション
視聴数：計374万回
チャート掲載週数：4週
3位 かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET
視聴数：計408万回
チャート掲載週数：25週
2位 BOW AND ARROW／米津玄師
視聴数：計586万回
チャート掲載週数：7週
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1位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計650万回
チャート掲載週数：48週