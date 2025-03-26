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【YouTube音楽チャートトップ10】「BOW AND ARROW」や「ライラック」を抑えた1位はあの曲

3月14日から3月20日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
ハフポスト日本版編集部
Huffpost Japan

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。

毎週更新される楽曲チャートは、公式ミュージックビデオ、楽曲が公式に使用されているユーザー作成動画、歌詞動画それぞれの視聴回数を合計して算出されます
3月14日〜3月20日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。

10位 HOT／LE SSERAFIM

視聴数：計240万回

チャート掲載週数：1週

9位 アイドル／YOASOBI

視聴数：計245万回

チャート掲載週数：56週

8位モニタリング（feat. 初音ミク）／DECO*27

視聴数：計269万回

チャート掲載週数：17週

 

7位 ダーリン／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計278万回

チャート掲載週数：9週

 

6位 APT. ／ロゼ＆ブルーノ・マーズ

視聴数：計279万回

チャート掲載週数：22週

5位 UNDEAD／YOASOBI

視聴数：計359万回

チャート掲載週数：38週

4位 かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET

視聴数：計406万回

チャート掲載週数：26週

 

3位 BOW AND ARROW／米津玄師

視聴数：計473万回

チャート掲載週数：8週

2位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE

視聴数：計607万回

チャート掲載週数：49週

1位 怪獣／サカナクション

視聴数：計617万回

チャート掲載週数：5週

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