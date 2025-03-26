【YouTube音楽チャートトップ10】「BOW AND ARROW」や「ライラック」を抑えた1位はあの曲

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最新の音楽トレンドや旬の人気曲を知ることができる「YouTubeミュージックチャート」。
3月14日〜3月20日にかけて、日本の楽曲チャートにランクインした上位10曲をまとめました。
10位 HOT／LE SSERAFIM
視聴数：計240万回
チャート掲載週数：1週
9位 アイドル／YOASOBI
視聴数：計245万回
チャート掲載週数：56週
8位モニタリング（feat. 初音ミク）／DECO*27
視聴数：計269万回
チャート掲載週数：17週
7位 ダーリン／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計278万回
チャート掲載週数：9週
6位 APT. ／ロゼ＆ブルーノ・マーズ
視聴数：計279万回
チャート掲載週数：22週
5位 UNDEAD／YOASOBI
視聴数：計359万回
チャート掲載週数：38週
4位 かわいいだけじゃだめですか？／CUTIE STREET
視聴数：計406万回
チャート掲載週数：26週
3位 BOW AND ARROW／米津玄師
視聴数：計473万回
チャート掲載週数：8週
2位 ライラック／Mrs. GREEN APPLE
視聴数：計607万回
チャート掲載週数：49週
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1位 怪獣／サカナクション
視聴数：計617万回
チャート掲載週数：5週