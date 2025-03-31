【26卒・就職ブランドランキング】「日本生命保険」「大和証券」を抑えての1位は6年連続であの企業！

3月から本格化した26卒向けの就職活動。今、就職活動中の学生に人気の企業はどこでしょうか？
文化放送キャリアパートナーズ就職情報研究所は、2026年卒業予定の学生を対象とした「2026入社希望者対象 就職活動（前半） 就職ブランドランキング調査」の結果を3月31日に発表しました。
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商社が根強い人気を誇ったほか、航空会社・旅行系企業の人気も復調しています。早速、ランキングを見ていきましょう。
就職ブランドランキング調査 総合順位TOP20
20位 明治グループ（明治・Meiji Seika ファルマ）
19位 集英社
18位 ソニーミュージックグループ
17位 富士フイルムグループ
16位 三井物産
15位 東京海上日動火災保険
14位 Sky
13位 バンダイ
12位 三井住友信託銀行
11位 第一生命保険
10位 本田技研工業
9位 SMBC日興証券
8位 三菱商事
7位 住友商事
6位 大日本印刷
5位 博報堂
4位 全日本空輸（ANA）
3位 大和証券グループ
2位 日本生命保険
1位 伊藤忠商事
総合商社の伊藤忠商事が6年連続で1位に輝きました。総合商社では、他に住友商事（7位）、三菱商事（8位）と、3社がトップ10に入る結果となりました。
また、日本生命保険（2位）、大和証券グループ（3位）、SMBC日興証券（9位）の金融業界3社もトップ10入り。充実した福利厚生や、専門性の高い業務が支持を集めました。
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調査は2024年10月1日〜25年3月15日、26年春入社希望の大学生・大学院生を対象に実施。1人が志望企業を最大5つ（1位から5位まで選択する形式）まで選んだ結果、6万2612票が集まりました。