LIFE就活26卒就職ブランドランキング

【26卒・就職ブランドランキング】「日本生命保険」「大和証券」を抑えての1位は6年連続であの企業！

2026年入社希望者を対象とした「就職活動（前半）就職ブランドランキング」の結果が発表されました。総合順位を紹介します。
ハフポスト日本版編集部
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3月から本格化した26卒向けの就職活動。今、就職活動中の学生に人気の企業はどこでしょうか？

文化放送キャリアパートナーズ就職情報研究所は、2026年卒業予定の学生を対象とした「2026入社希望者対象 就職活動（前半） 就職ブランドランキング調査」の結果を3月31日に発表しました。

商社が根強い人気を誇ったほか、航空会社・旅行系企業の人気も復調しています。早速、ランキングを見ていきましょう。

就職ブランドランキング調査 総合順位TOP20

20位　明治グループ（明治・Meiji Seika ファルマ）

19位　集英社

18位　ソニーミュージックグループ

17位　富士フイルムグループ

16位　三井物産

15位　東京海上日動火災保険

14位　Sky

13位　バンダイ

12位　三井住友信託銀行

11位　第一生命保険

10位　本田技研工業

9位　SMBC日興証券

8位　三菱商事

7位　住友商事

6位　大日本印刷

5位　博報堂

4位　全日本空輸（ANA）

3位　大和証券グループ

2位　日本生命保険

1位　伊藤忠商事

総合商社の伊藤忠商事が6年連続で1位に輝きました。総合商社では、他に住友商事（7位）、三菱商事（8位）と、3社がトップ10に入る結果となりました。

また、日本生命保険（2位）、大和証券グループ（3位）、SMBC日興証券（9位）の金融業界3社もトップ10入り。充実した福利厚生や、専門性の高い業務が支持を集めました。

調査は2024年10月1日〜25年3月15日、26年春入社希望の大学生・大学院生を対象に実施。1人が志望企業を最大5つ（1位から5位まで選択する形式）まで選んだ結果、6万2612票が集まりました。